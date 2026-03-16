La bolsa hoy: el barril de Brent en los 105 dólares

- El barril de Brent vuelve a subir tras el ataque a la isla de Kharg.
- Trump ha afirmado que se avecina un futuro muy sombrío si la OTAN no apoya a Estados Unidos en sus acciones con respecto a Irán.
- El Bitcoin sigue subiendo.
- El barril de Brent vuelve a subir tras el ataque a la isla de Kharg.
- Trump ha afirmado que se avecina un futuro muy sombrío si la OTAN no apoya a Estados Unidos en sus acciones con respecto a Irán.
- El Bitcoin sigue subiendo.
Los índices bursátiles estadounidenses se están recuperando de la caída de la semana pasada, aunque el repunte sigue amenazado por los nuevos acontecimientos en Irán.
El barril de Brent sube otro 1% hasta cerca de los 105 dólares tras el ataque a la isla de Kharg (que gestiona el 90% de las exportaciones iraníes). A nivel mundial, se han liberado aproximadamente 400 millones de barriles de reservas (la demanda diaria mundial ronda los 100 millones). Trump presiona a la OTAN y a China para que apoyen el patrullaje del estrecho de Ormuz, amenazando a Xi Jinping con la cancelación de la cumbre de abril. Además, un ataque con drones contra depósitos de combustible en Dubái obligó a suspender vuelos. Trump recalcó además que se avecina un futuro muy sombrío si la OTAN no apoya a Estados Unidos en sus acciones con respecto a Irán.
El embajador de Irán en Riad pidió una "revisión seria" de las relaciones regionales, criticando la dependencia de potencias externas durante la guerra con Estados Unidos e Israel. Se han registrado más de 2.000 ataques en la región desde el 28 de febrero, aunque Teherán niega haber atacado la infraestructura petrolera saudí. Riad declara que su territorio no se utilizará para la agresión, a pesar de la creciente frustración entre los estados del Golfo atrapados en el conflicto.
Los mercados bursátiles asiáticos, en general, comenzaron la semana con pérdidas, lastrados por los precios del petróleo que se mantuvieron por encima de los 100 dólares, aunque los compradores limitaron la caída hacia el final de la sesión. El Nikkei 225 cae un 0,1% (tras alcanzar un mínimo del -1,2%), y el Shanghai Composite retrocedió cerca de un 0,4% a pesar de los datos positivos de producción industrial china. Por su parte, el KOSPI se recupera y actualmente sube un 1,2%.
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Informes económicos
La economía china inició 2026 con optimismo: la producción industrial aumentó un 6,3% (frente a la previsión del 5,3%) y las ventas minoristas crecieron un 2,8% (frente a la previsión del 2,6%). La inversión en activos fijos aumentó un 1,8%, revirtiendo la tendencia a la baja anterior. Sin embargo, este optimismo se ve atenuado por la tasa de desempleo (5,3%) y una nueva caída del 11,1% en la inversión inmobiliaria. La escalada de la guerra en Irán está desestabilizando el comercio y los precios de la energía, lo que podría llevar a Pekín a retrasar los recortes de tipos de interés previstos.
El sector servicios de Nueva Zelanda volvió a contraerse en febrero. El índice PSI cayó a 48,0 puntos, poniendo fin a una breve recuperación. El sentimiento negativo (56,4%) se ve impulsado por los efectos de la inflación y la débil demanda. Este resultado es decepcionante, especialmente en comparación con los optimistas datos de manufactura publicados anteriormente.
Otros mercados
El índice del dólar se mantiene prácticamente sin cambios. La principal fuente de volatilidad en el mercado Forex proviene de las divisas de Oceanía, que se están recuperando tras la renovada presión bajista de finales de la semana pasada (AUDUSD, NZDUSD: +0,25%). El EUR/USD se mantiene estable en 1,1427.
La plata retrocede un 0,6% hasta los 80 dólares por onza, mientras que el oro registra una ligera caída (-0,25%), cotizando a 5.014 dólares. El platino y el paladio, por su parte, repuntan alrededor de un 1,1%.
El bitcoin continúa su recuperación gradual, ganando un 1,5% hasta los 73.800 dólares, mientras que Ethereum suma otro 3,8% hasta los 2.270 dólares.
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