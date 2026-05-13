La bolsa hoy: El repunte inflacionario marca el pulso de los mercados

La sesión asiática transcurrió con relativa calma. Los índices chinos registraron subidas generalizadas mientras que el Nikkei 225 de Japón repuntó un 1%. El dólar estadounidense se fortalece ligeramente, aunque la volatilidad en el mercado de divisas se mantiene limitada. La atención del mercado continúa centrada en la precaria situación del transporte de energía a través del estrecho de Ormuz.

Según informes de inteligencia estadounidenses, Irán recuperó el acceso operativo a 30 de sus 33 emplazamientos de misiles a lo largo del estrecho de Ormuz. Esto significa que Teherán puede desplegar nuevamente lanzadores móviles y, en algunos casos, lanzar misiles desde posiciones fortificadas. Irán aún conservaría alrededor del 70% de su arsenal de lanzadores y misiles anteriores a la guerra. Esto incluye tanto misiles balísticos capaces de alcanzar objetivos regionales como misiles de crucero de corto alcance destinados a objetivos terrestres y marítimos.

Política monetaria

El fuerte dato de inflación del IPC en EE. UU. elevó las expectativas inflacionarias. La tasa de inflación de equilibrio a cinco años alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2022, mientras que la de diez años llegó a su nivel más alto desde 2023. Los precios del petróleo siguen siendo un factor importante. El mercado está cada vez más preocupado de que la Reserva Federal se vea obligada a mantener una política restrictiva o incluso a subir los tipos nuevamente.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda informó de un ligero aumento en las expectativas de inflación. Esto se enmarca en la tendencia global de inflación persistente. El aumento de los precios de la energía sigue siendo el principal riesgo al alza.

Otros mercados

El petróleo baja durante la sesión de hoy: el barril de Brent cae un 1,0% hasta los 106 dólares por barril y el West Texas baja un 1,2% hasta los 100 dólares por barril.

El Senado de Alaska aprobó la HB 1, que reconoce el oro y la plata en monedas como divisa de curso legal. La ley también exime a las transacciones con metales preciosos de los impuestos locales sobre las ventas y el uso.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se unió a la delegación del presidente Donald Trump que viajó a China junto con otros destacados representantes del sector empresarial estadounidense. Trump anunció que presionaría a Xi Jinping para que abriera aún más la economía china. Los chips Nvidia H200 todavía no han recibido la aprobación de las autoridades chinas para su venta.