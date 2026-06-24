La bolsa hoy: La IA vuelve al centro de atención

Los mercados bursátiles mundiales intentan estabilizarse tras la caída del martes impulsada por la IA, pero los inversores se mantienen cautelosos ante la publicación de los resultados de Micron hoy, tras el cierre de la bolsa estadounidense, que podría convertirse en una prueba importante de la demanda de chips de memoria utilizados en la infraestructura de IA. Los futuros del Nasdaq 100 suben un 0,2%, mientras que los futuros de los índices europeos apuntan a una apertura plana en Europa.

El índice MSCI All Country World cayó un 0,1%, mientras que el principal índice bursátil asiático cerró con un descenso del 0,4%, perdiendo casi la totalidad de la ganancia inicial de casi el 1%. Este movimiento demuestra que el apetito por el riesgo sigue siendo frágil.

Resultados de FedEx

FedEx también publicó sus resultados tras el cierre de la bolsa y sigue siendo un indicador clave del comercio mundial y la actividad económica. Las acciones cayeron un 6% tras el informe y han perdido casi un 25% en las últimas semanas. La compañía registró un beneficio por acción ajustado de 6,31 dólares, frente a los 6,07 dólares del año anterior, mientras que los ingresos aumentaron un 13% interanual, hasta los 25.000 millones de dólares. Los ingresos de Federal Express aumentaron un 14%, hasta los 21.600 millones de dólares, y la dirección prevé un beneficio por acción ajustado para 2026 de entre 16,90 y 18,10 dólares. Los resultados sugieren que la actividad del transporte y la logística se mantiene relativamente sólida a pesar de la preocupación por una desaceleración económica más generalizada.

Noticias corporativas

SpaceX fijó el precio de su primera emisión de bonos en 25.000 millones de dólares, con vencimientos entre 2031 y 2056. Las acciones subieron solo un 0,5% tras el cierre de la bolsa estadounidense y han llegado a caer hasta un 22% en los últimos días. Se espera que los fondos se destinen al pago de financiación puente y a fines corporativos generales. La magnitud de la emisión demuestra que incluso las empresas tecnológicas más dinámicas recurren cada vez más a los mercados de deuda, algo especialmente importante en un entorno de tipos de interés elevados.

Las acciones de TSMC cayeron más del 3%, sumándose a la caída generalizada del sector de semiconductores tras la presión ejercida previamente sobre las empresas tecnológicas estadounidenses.

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron ligeramente antes de la apertura de Wall Street, lo que sugiere un intento de recuperación tras las fuertes pérdidas, aunque la magnitud del repunte sigue siendo limitada. El índice KOSPI de Corea del Sur recuperó parte de sus pérdidas gracias a las ganancias de Samsung, tras los informes que apuntan a que la compañía podría anunciar una recompra de acciones. Sin embargo, el sentimiento del mercado se mantiene frágil después de una de las mayores caídas en la historia del índice.

El desplome del KOSPI en el día de ayer se debió principalmente a un rápido desmantelamiento de posiciones apalancadas concentradas en acciones de semiconductores y empresas beneficiarias de la IA, lo que demuestra hasta qué punto el repunte se había sustentado en un posicionamiento agresivo por parte de los inversores.

Otros mercados

En los mercados de divisas, se observó la clásica estrategia defensiva: el dólar se fortaleció hasta alcanzar su nivel más alto en siete meses, mientras que la demanda de bonos del Tesoro estadounidense se mantuvo elevada. Los inversores se muestran más cautelosos con las valoraciones de los activos de riesgo, al tiempo que reevalúan el impacto de las tasas de interés más altas en los mercados.

El petróleo continuó su descenso, pero no ofreció un alivio significativo a los índices bursátiles. El crudo Brent se acercó a los 76 dólares por barril a medida que el mercado eliminaba gradualmente la prima de riesgo geopolítico vinculada a las tensiones en Oriente Medio.

La normalización del tráfico de buques cisterna a través del estrecho de Ormuz tras el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán redujo la preocupación por las interrupciones en el suministro energético, limitando así la presión alcista sobre los precios de la energía.

Las acciones indonesias cayeron alrededor de un 1,6% después de que MSCI aplazara su revisión de las reformas destinadas a mejorar el acceso de los inversores extranjeros al mercado. Esta decisión reavivó el debate sobre una posible degradación de Indonesia, de mercado emergente a mercado frontera, si no se resuelven los problemas de liquidez y acceso al mercado.

Cotización de las acciones de FedEx