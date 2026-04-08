Trump anunció una pausa de dos semanas en las acciones militares para permitir negociaciones con Irán. Los mercados reaccionaron de forma muy positiva, con los precios del petróleo cayendo. La propuesta se basa en un plan iraní de 10 puntos considerado "viable".

Los mercados rebotan ante la desescalada entre Estados Unidos e Irán

Los futuros de los índices estadounidenses suben entre un 2,50% y un 3,10%, el índice del dólar USD/IDX baja un 0,90%, el oro sube un 2,45%, mientras que el crudo Brent y el WTI caen un 10,9% y un 13,25% respectivamente, hasta los 94 y 95 dólares por barril.

Irán exige, entre otras cosas, el levantamiento total de las sanciones, el mantenimiento de su influencia regional y el control del tránsito por el estrecho de Ormuz. Estados Unidos considera que estas condiciones son difíciles de aceptar. La brecha entre ambas partes reduce las posibilidades de un acuerdo duradero. Si bien el alto el fuego podría ser una pausa táctica, la reacción del mercado ha sido decisiva. Incluso en caso de un alto el fuego, el tráfico a través del estrecho de Ormuz podría seguir limitado a entre 10 y 15 barcos diarios. Esto implicaría continuos cuellos de botella y problemas de suministro. Irán también podría imponer aranceles y controles sobre el tránsito. Esto sugiere que el crecimiento de la oferta podría seguir estando estructuralmente restringido.

Israel indicó que el alto el fuego no se aplica a sus operaciones en el Líbano. Las autoridades parecen reacias a alinearse plenamente con el proceso de desescalada entre Estados Unidos e Irán.

Irán confirmó que las conversaciones se celebrarán en Islamabad el 10 de abril. Pakistán actúa como mediador clave, con un margen de tiempo estrecho para alcanzar un acuerdo. El resultado de estas conversaciones será crucial para el futuro del conflicto.

Política monetaria

El vicepresidente de la Reserva Federal, Jefferson, señaló el aumento de los riesgos de inflación junto con el debilitamiento del mercado laboral. Los precios elevados del petróleo están complicando las perspectivas de la política monetaria. La Reserva Federal muestra paciencia y probablemente mantendrá los tipos sin cambios.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantiene los tipos de interés en el 2,25%, pero advirtió sobre el aumento de la inflación y la desaceleración del crecimiento. La inflación podría alcanzar alrededor del 4,2% debido al alza de los precios de la energía. El banco se mantiene preparado para subir los tipos si persisten las presiones inflacionarias.

Informes económicos

Los salarios reales en Japón están aumentando al ritmo más rápido en cinco años, lo que refuerza la necesidad de nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Japón.

Anthropic ha suspendido el lanzamiento público de un modelo avanzado de IA debido a riesgos de ciberseguridad. El modelo es capaz de detectar vulnerabilidades a una velocidad sin precedentes y se está implementando selectivamente para fortalecer los sistemas de defensa.