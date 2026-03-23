La bolsa hoy: Pánico en los metales preciosos

Los mercados inician la semana con un incremento de la tensión, aún dominados por la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán un ultimátum de 48 horas, exigiendo la reapertura del estrecho de Ormuz o, de lo contrario, posibles ataques contra infraestructuras clave.

El plazo vence hoy por la noche, por lo que los mercados se mantienen en alerta máxima ante la posibilidad de que el conflicto se intensifique.

Irán respondió con firmeza, advirtiendo que cualquier acción de este tipo desencadenaría ataques de represalia contra instalaciones energéticas en toda la región del Golfo Pérsico, así como contra plantas desalinizadoras y centrales nucleares en los países vecinos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, describió la situación como «muy grave» y potencialmente peor que las crisis del petróleo de la década de 1970. Birol señaló que las interrupciones actuales se estiman en alrededor de 11 millones de barriles diarios, lo que supera las pérdidas combinadas de las dos grandes crisis del petróleo de aquella época.

En este contexto, el dólar estadounidense y el dólar canadiense vuelven a dominar el mercado de divisas. El par USD/JPY ha superado nuevamente el nivel de 159,500 yenes por dólar.

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Otros mercados

Los movimientos más significativos que captan la atención de los inversores se observan en los metales preciosos, especialmente en el oro y la plata. El oro se desploma un 8% y se sitúa en 4.120 dólares por onza, mientras que la plata se hunde un 9,6% y cotiza cerca de los 62,2 dólares.

El descenso en los precios de estos metales podría deberse en parte a la continua apreciación del dólar estadounidense, que históricamente ha mostrado una fuerte correlación inversa con los movimientos bruscos en el mercado del oro.

Los contratos de futuros sobre índices estadounidenses y europeos apuntan a caídas en los precios de las acciones de las empresas de esas regiones durante la sesión de hoy. El índice Hang Seng baja un 3,6%. Por su parte, el Nikei 225 baja un 3,68%.