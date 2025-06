La familia Buss vende Los Angeles Lakers por 10.000 millones

Un rumor hace temblar los cimientos de la NBA y del mundo de las inversiones en las últimas horas. La familia Buss, propietaria hasta ahora de la segunda franquicia más laureada de la NBA, está en negociaciones avanzadas para vender el equipo de baloncesto más icónico del mundo, Los Angeles Lakers, a Mark Walter, CEO de TWG Global, un holding estadounidense. La venta se ha cerrado en una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares, lo que supondría ser la mayor transacción de la historia del deporte. Mark Walter se hace con Los Angeles Lakers Mark Walter, quien dirige la firma Guggenheim Partners, una gestora de activos con un valor de 300.000 millones de dólares, adquirió por primera vez una participación minoritaria en Los Angeles Lakers en 2021, junto con Todd Boehly, cofundador de Eldridge Industries, en un acuerdo que valoró la franquicia en aproximadamente 5.000 millones de dólares. Como parte del acuerdo, Walter tenía derecho de preferencia para asumir la propiedad del equipo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tomar la propiedad de Los Angeles Lakers catapultaría aún más a Walter a la vanguardia del mundo deportivo. Él y Boehly son copropietarios del equipo de béisbol Los Angeles Dodgers y copropietarios del Chelsea FC, equipo de fútbol americano de la Premier League. ¿Cuántas empresas del Ibex 35 podrían ser adquiridas por el precio de compra de Los Angeles Lakers? Con una inversión de 10.000 millones millones de dólares, o lo que es lo mismo 8.700 millones de euros, según el tipo de cambio actual, Mark Walter podría adquirir hasta 14 empresas del Ibex 35. La más ajustada a su precio actual sería Acciona, que durante las últimas semanas se ha visto envuelta en diferentes polémicas después de conocerse en el informe Cerdán el amaño de obras públicas a favor de la entidad. Entre las empresas del Ibex 35 que también podrían adquirir Weber por el dinero del acuerdo con la familia Buss, encontramos otras firmas como Grifols, Indra, Merlin, Acciona Energía, Unicaja, Fluidra, Enagás, Logista, Colonial, Sacyr, Rovi, Acerinox o Solaria. Esta última es la empresa del Ibex 35 con menor capitalización de mercado, sufriendo en las últimas semanas, una volatilidad inusual después de presentar resultados



