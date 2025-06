Sorpresa los datos de inflación en Estados Unidos, que contra todo pronóstico han subido menos de lo esperado. En concreto, el IPC subyacente, que excluye las categorías de alimentos y energía y que se ha convertido en lo más seguido por los analistas debido a la caída del petróleo de las últimos meses, ha subido un 0,1% con respecto a abril jun 2,8% a nivel anual, mientras que las expectativas del mercado apuntaban a un crecimiento del 0,3% y del 2,9%, respectivamente. Las cifras muestran el ritmo más lento desde que la inflación aumentó en la primavera de 2021. El IPC general, por su parte, también ha subido un 0,1% mensual, en este caso una décima menos de lo esperado, mientras que, a nivel anual, la subida ha sido del 2,4%. ¿Qué suponen estas cifras de inflación para los mercados? ¿Qué hay detrás de los datos de inflación de Estados Unidos? Algunas variables que han presionado a la baja a los precios y a la inflación de Estados Unidos sobre lo que se esperaba han sido los billetes de avión, los precios de los vehículos nuevos y usados o la ropa. Las categorías más expuestas a mayores aranceles sí mostraron aumentos fuertes. Los precios de los juguetes registraron su mayor aumento desde 2023, mientras que el de los electrodomésticos grandes registró el mayor incremento en casi cinco años. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Uno de los principales impulsores de la inflación de Estados Unidos en los últimos años ha sido el coste de la vivienda, la categoría más importante dentro del sector servicios. En este sentido, los precios de la vivienda subieron un 0,3% por segundo mes consecutivo. Una explicación a esta menor subida de los precios podría ser la alta acumulación de inventarios antes de las subidas arancelarias, que provoca que las empresas quieran sacarse de encima los bienes actuales. Otra opción es que las empresas hasta ahora hayan estado absorbiendo los costes adicionales. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que las mayores caídas se han dado en servicios recreativos, como eventos deportivos y bienes duraderos como los vehículos, lo que revela algo de inseguridad e incertidumbre por parte de los consumidores, un hecho que explicaría, en parte, estas menores subidas de los precios. ¿Qué implican los datos de inflación de Estados Unidos? La serie de lecturas de inflación de Estados Unidos por debajo de lo previsto muestran que, de momento, los consumidores aún no han sentido el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump. Sin embargo, si se imponen aranceles más altos, proteger a los consumidores de estos costes será más difícil, lo que en parte explica por qué esperamos que las empresas aumenten los precios de manera más significativa en los próximos meses. Dado el limitado impacto en la inflación hasta la fecha, la estabilidad del mercado laboral y la continua incertidumbre en torno a las políticas de Trump, esperamos que la FED mantenga los tipos de interés sin cambios en la reunión de la próxima semana. Sin embargo, las probabilidades de un recorte en septiembre han subido hasta el 75 % desde el 68% que se descontaba ayer. En cualquier caso, de cara al futuro, creemos que los datos podrían evolucionar al alza en los próximos reportes. La debilidad del dólar, el posible efecto de los aranceles, la subida en la rentabilidad de los bonos americanos y los datos publicados sobre el crecimiento del salario por hora podrían ser algunos de los catalizadores que impulsen los precios y la inflación de Estados Unidos.

