Una de las mejores inversiones de 2025, y de comienzos de 2026, ha vuelto. El precio de la plata está disparándose hasta alcanzar los 85 dólares, en un contexto en el que el oro queda rezagado. ¿Cuáles son los motivos de esta diferencia?

La gran clave es que, a diferencia del oro, la plata ya no es únicamente un activo refugio. Se ha convertido también en una materia prima industrial estratégica para dos de las industrias con mayor crecimiento estructural del mundo: la inteligencia artificial y la transición energética.

El auge de los centros de datos, la electrificación y la expansión de la energía solar están generando una demanda enorme de plata debido a su elevada conductividad eléctrica. La plata es fundamental para paneles solares, chips, semiconductores, sistemas eléctricos avanzados y componentes tecnológicos vinculados a la IA. En otras palabras: el mercado empieza a ver la plata no solo como un metal precioso, sino como una especie de “cobre premium” de la nueva economía digital y energética.

La IA y la energía solar están cambiando el mercado de la plata

La revolución de la inteligencia artificial no solo necesita software o GPUs. Necesita infraestructura física: centros de datos, redes eléctricas, refrigeración, almacenamiento energético y enormes cantidades de componentes electrónicos donde la plata juega un papel fundamental. Las grandes tecnológicas siguen invirtiendo miles de millones de dólares en CAPEX, y las empresas de memoria, de energía y de otros sectores se están benficiando ampliamente de esta fuerte inversión por lo que la plata es lógico que pueda capturar parte de estas fuertes inversiones.

Al mismo tiempo, la transición energética continúa acelerándose. China, Europa y Estados Unidos siguen aumentando la inversión en energía solar y electrificación industrial, dos sectores extremadamente intensivos en el uso de plata. Esto está provocando que la demanda industrial del metal crezca mucho más rápido que la oferta disponible.

Además, el mercado empieza a observar un desequilibrio estructural. Durante años, la inversión minera en nuevos proyectos de plata ha sido insuficiente, mientras que el crecimiento de la demanda industrial continúa acelerándose. El resultado es un mercado mucho más ajustado y sensible a cualquier incremento adicional de demanda.

Mientras tanto, el oro pierde hoy su impulso relativo. India, uno de los mayores importadores mundiales de oro, está intentando reducir las compras de lingotes para proteger sus reservas de divisas y contener el impacto de las importaciones energéticas. Narendra Modi llegó incluso a pedir públicamente a los ciudadanos que eviten comprar oro durante al menos un año.

A esto se suma otro elemento importante: el final del mandato de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Durante buena parte de 2025, las dudas sobre la independencia de la Fed impulsaron con fuerza el oro como activo refugio. Sin embargo, ahora el mercado empieza a rotar hacia activos que puedan tener una oferta limitada, pero que también cuenten con mayor exposición al crecimiento industrial y tecnológico, algo que está beneficiando especialmente a la plata.

El contexto macroeconómico también favorece este movimiento. Aunque los tipos de interés siguen elevados, el mercado empieza a asumir que el próximo gran ciclo de inversión global estará vinculado a la electrificación, la automatización y la inteligencia artificial. Y pocos activos están tan expuestos a esa combinación como la plata.

Por eso la diferencia frente al oro es tan importante. El oro sigue dependiendo principalmente del miedo, los bancos centrales y las expectativas de tipos. La plata, en cambio, empieza a combinar narrativa refugio con crecimiento industrial estructural. Y esa mezcla es precisamente lo que está convirtiendo al metal en uno de los activos más explosivos del mercado en 2026.