La guerra en Irán está poniendo a prueba uno de los pilares fundamentales del orden internacional: la cohesión de la OTAN. Lo que comenzó como una intervención liderada por Estados Unidos e Israel se ha convertido en un foco de fricción creciente entre Washington y sus aliados europeos, que cada vez muestran mayor resistencia a implicarse directamente en el conflicto.

Las tensiones no son solo diplomáticas, sino operativas. Países como España, Italia o Polonia han rechazado o limitado el uso de su territorio, espacio aéreo o capacidades militares para apoyar la ofensiva estadounidense. En paralelo, Reino Unido y Portugal han optado por un apoyo limitado, estrictamente defensivo, evidenciando una clara falta de alineamiento dentro de la alianza.

Este distanciamiento responde a varios factores. Por un lado, la falta de consenso político en Europa, donde el conflicto es ampliamente impopular y se percibe como una guerra de alto riesgo con beneficios inciertos. Por otro, el temor a desviar recursos y atención del frente en Ucrania, que sigue siendo la prioridad estratégica para muchos gobiernos europeos.

Pero más allá de estas consideraciones, lo que emerge es una cuestión de fondo: la creciente divergencia en las prioridades geopolíticas entre Estados Unidos y Europa.

Trump eleva la presión y cuestiona el compromiso transatlántico

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado su retórica contra los aliados europeos, dejando entrever un cambio más profundo en la relación transatlántica.

En un mensaje publicado en redes sociales, Trump criticó duramente a los países que se han negado a implicarse en el conflicto, señalando que “Estados Unidos no estará ahí para ayudarles” y sugiriendo que deberían “aprender a luchar por sí mismos”. Además, instó a los países afectados por el bloqueo energético en el estrecho de Ormuz a comprar combustible a Estados Unidos o incluso a “tomar” el control de la zona.

Más allá del tono, el mensaje refleja una postura clara: Washington podría replantearse su papel como garante de seguridad global si percibe falta de reciprocidad por parte de sus aliados.

Esta visión ha sido reforzada por declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha calificado la respuesta europea de “decepcionante” y ha abierto la puerta a revisar la relación con la OTAN tras el conflicto.

Europa, entre la dependencia y la cautela

Para Europa, la situación es especialmente delicada. La dependencia estructural de Estados Unidos en materia de defensa sigue siendo elevada, pero el margen político para apoyar una guerra percibida como “ilegal” o “injustificada” es muy limitado.

Además, el conflicto ya está teniendo consecuencias económicas tangibles. El cierre del estrecho de Ormuz —clave para el suministro energético global— ha provocado un fuerte repunte en los precios del petróleo y el gas, alimentando presiones inflacionistas en una región que apenas comenzaba a estabilizar sus precios.

Este contexto refuerza la prudencia de los gobiernos europeos, que buscan evitar una escalada mayor sin romper completamente con Washington. La propuesta de una futura coalición para garantizar la seguridad marítima en el estrecho, una vez finalizados los combates, refleja ese intento de equilibrio.

Sin embargo, para la administración estadounidense, estas posiciones pueden resultar insuficientes.

¿Un punto de inflexión para la OTAN?

Las tensiones actuales no implican necesariamente una ruptura inmediata de la OTAN, pero sí evidencian un desgaste creciente en la alianza. La guerra en Irán está actuando como catalizador de diferencias que ya existían: sobre el reparto de responsabilidades, el uso de la fuerza y el papel de Estados Unidos en el sistema internacional.

A corto plazo, es probable que prevalezca el pragmatismo y que la alianza se mantenga cohesionada en lo esencial. Pero a medio plazo, este episodio podría acelerar una tendencia más profunda: una Europa más autónoma en defensa y un Estados Unidos más selectivo en sus compromisos internacionales.

En este nuevo escenario, la seguridad colectiva deja de ser un principio incuestionable y pasa a estar condicionada por intereses nacionales y equilibrios políticos cada vez más complejos.

El mercado toma nota: el auge del sector defensa

En paralelo a estas tensiones geopolíticas, los mercados están empezando a anticipar un cambio estructural en el gasto militar europeo. La posibilidad de una OTAN menos cohesionada y la creciente incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos están acelerando el debate sobre la autonomía estratégica del continente.

En este contexto, las empresas de defensa europeas se están posicionando como uno de los grandes beneficiarios. Compañías como Rheinmetall, BAE Systems o Leonardo están registrando fuertes subidas en bolsa, impulsadas por expectativas de un aumento sostenido del gasto militar en los próximos años, con el objetivo de limitar la dependencia de EEUU y seguir apoyando las operaciones de Ucrania.

Parece que el sector podría aprovechar un cambio estrcutural más a largo plazo, dejando de ser visto como una apuesta táctica.