La semana arranca con volatilidad para las acciones de SK Hynix. ¿Qué está pasando?

SK Hynix es actualmente el principal proveedor mundial de memoria de alto ancho de banda (HBM), componente esencial que sostiene el boom de la inteligencia artificial. Sus acciones en el mercado europeo repuntan un 6,4% intradía. ¿A qué se debe realmente este movimiento?

La apuesta de SK Hynix por el HBM que hoy da sus frutos

SK Hynix fue la primera compañía en comercializar memoria HBM, en 2013, en colaboración con AMD. Pero el golpe de mano decisivo llegó en 2019, cuando Samsung —el gigante indiscutible del sector durante tres décadas— decidió reducir su equipo dedicado a esta tecnología entonces todavía incipiente. Hynix hizo justo lo contrario: dobló su apuesta, fichó ingenieros procedentes de Intel y logró adelantarse a Samsung en los avances de proceso clave, lo que le permitió convertirse en 2022 en proveedor en exclusiva de HBM para Nvidia, la compañía que domina el mercado de chips de inteligencia artificial.

Esa decisión, tomada cuando el HBM era todavía un nicho de nula rentabilidad inmediata, es la que ha catapultado a SK Hynix al primer plano de la infraestructura de IA global. La compañía llegó a superar a Samsung en valor de mercado por primera vez en la historia el pasado mes de junio, cuando sus acciones cerraron con una subida del 5,6% que llevó su capitalización hasta los 2.080,4 billones de wones (unos 1,35 billones de dólares), frente a los 2.066,7 billones de wones de Samsung. Poco después, SK Hynix y Micron se unieron a Samsung en el selecto “club del billón de dólares” de capitalización bursátil, en pleno frenesí comprador en torno a los chips de memoria para IA.

Las acciones de SK Hynix se disparan por encima del 6% en Fráncfort

De nuevo estamos viviendo una jornada de fuerte volatilidad para la acción de SK Hynix en los mercados europeos. Hoy, el GDR de SK Hynix que cotiza en Alemania repunta un 6,4% intradía.

El movimiento resulta llamativo porque contrasta con lo ocurrido en la bolsa de origen: las acciones ordinarias de SK Hynix en Seúl cerraron la sesión del lunes con un retroceso del -4,23%, hasta los 1.764.000 wones, frente al cierre previo de 1.842.000 wones. Esta divergencia entre el GDR europeo y la acción coreana es habitual en valores con múltiples cotizaciones y certificados representativos negociados en distintas zonas horarias. El GDR alemán tiende a recoger con cierto desfase los movimientos del mercado surcoreano, que ahora también se ve afectado por la liquidez que ha generado el ADR estadounidense, lo que puede provocar saltos bruscos cuando los mercados europeos abren y “ponen al día” las cotizaciones.

Una acción sacudida por una volatilidad extrema desde su debut en Nasdaq

Más allá del movimiento de hoy, SK Hynix atraviesa semanas de una volatilidad fuera de lo común, coincidiendo con su recién estrenada cotización estadounidense. La compañía debutó en el Nasdaq el 10 de julio mediante una colocación de ADR valorada en unos 26.500 millones de dólares —una de las mayores salidas a bolsa de una empresa extranjera en la historia de Wall Street—, con un precio de colocación de 149 dólares por ADR. El primer día de negociación, el título llegó a cotizar en los 170 dólares.

La acción original de SK Hynix en la bolsa de Seúl asciende a 1.252,18 billones de wones. En las últimas jornadas ha experimentado una sobreventa agravada por el cambio de expectativas macroeconómicas del Banco de Corea.

En el trasfondo de toda esta agitación sigue latente el mismo debate: Si la demanda de memoria para inteligencia artificial se mantiene tan robusta como hasta ahora, SK Hynix tiene margen para seguir siendo el gran beneficiario del boom de la IA; si se modera antes de lo previsto, el mismo apalancamiento operativo que ha multiplicado sus beneficios podría convertirse en su principal vulnerabilidad.

Precio de la acción de SK Hynix

Fuente: Plataforma de XTB

Gráfica de Hynix con velas de 15 minutos

En imagen podemos ver la cotización de las acciones de Hynix, a través de su GDR en Alemania. La compañía acumula un incremento del 180,5% en lo que va de 2026. La situación que presenta actualmente SK Hynix es sólida pese a que los temores del mercado han generado una corrección del 35% en su precio por acción en el último mes. El escenario adverso para SK Hynix que el mercado no descarta, consistiría en una fuerte caída de ventas de hasta el 45% de cara a 2028 si la demanda de chips de IA se enfría.

¿Cómo comprar acciones de SK Hynix?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de SK Hynix mediante el GDR en Alemania (HY9H.DE) o mediante el ADR de EE. UU (SKHY.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

Cabe recordar que la entrada de SK Hynix a los principales índices bursátiles estadounidenses le permite recibir flujos procedentes de los fondos cotizados de gestión pasiva que replican dichos selectivos. Un ejemplo es el Invesco QQQ Trust Series, que reproduce el Nasdaq 100, de marcado sesgo tecnológico, y al que puedes acceder mediante Opciones en XTB desde el ticker QQQ.US