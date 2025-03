La semana de Robinhood Markets

Las acciones de Robinhood Markets Inc. (HOOD.US) están en el punto de mira tras el evento de productos del miércoles, cuando la compañía anunció una ambiciosa expansión hacia la gestión patrimonial, la banca y las herramientas de inversión basadas en IA. Esta evolución estratégica marca el decidido esfuerzo de Robinhood por transformarse de una app de trading basada en acciones meme a una plataforma integral de servicios financieros capaz de competir con gigantes consolidados del sector como Fidelity y Charles Schwab. ¿Qué esperar de RobinHood Markets? Expansión estratégica más allá del trading: Los últimos anuncios de Robinhood representan su paso más significativo hacia su transformación en una plataforma financiera integral, con la introducción de tres nuevas e importantes ofertas: Robinhood Strategies (gestión patrimonial), Robinhood Banking y Robinhood Cortex (herramienta de inversión con inteligencia artificial). El director ejecutivo, Vlad Tenev, definió esta expansión como parte de la misión de la compañía de "ofrecerte un equipo financiero de primer nivel en tu bolsillo, con herramientas de vanguardia que no encontrarás en ningún otro lugar", posicionando a Robinhood para captar más clientes de su base de clientes, predominantemente jóvenes y con conocimientos tecnológicos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Democratización de la gestión patrimonial: Robinhood Strategies busca revolucionar la industria tradicional de la gestión patrimonial con una comisión anual del 0,25% con un límite de 250 $ para los suscriptores Gold. Este enfoque crea una propuesta de valor especialmente atractiva para cuentas superiores a 100.000 $, con comisiones efectivas que se reducen a tan solo el 0,1% para carteras de 250.000 $ y al 0,05% para carteras de 500.000 $. Según Steph Guild, presidente de Robinhood Asset Management y ex ejecutivo de JP Morgan, el servicio apunta a una brecha en el panorama actual entre los costosos asesores humanos y los robo-advisors básicos, ofreciendo carteras gestionadas activamente que pueden incluir tanto ETF como acciones individuales con una inversión mínima de solo 50$.

Servicios bancarios con experiencia premium: A partir de este otoño, Robinhood Banking promete una experiencia similar a la de la banca privada para los miembros Gold, ofreciendo aproximadamente un 4% de TAE en cuentas de ahorro, seguro de la FDIC a través de Coastal Community Bank y beneficios únicos como entrega de efectivo el mismo día y acceso a eventos exclusivos como la Gala del Met y los Premios Óscar. Deepak Rao, vicepresidente y gerente general de Robinhood Money, enfatizó que estos servicios premium están diseñados para el mercado masivo, no solo para los más adinerados. Herramientas de inversión con IA: Como complemento a estos servicios, Robinhood Cortex ofrecerá análisis de mercado en tiempo real, señales de precios, datos técnicos y noticias. Abhishek Fatehpuria, director sénior de productos de corretaje, lo describió como un asistente de investigación con IA en el bolsillo que ayuda a los inversores a comprender los movimientos del mercado y simplificar las estrategias de trading. Esta herramienta comenzará a estar disponible para los miembros Gold a finales de este año, lo que mejorará aún más la propuesta de valor de la suscripción premium de Robinhood. Los mercados de predicción impulsan el crecimiento: Estos anuncios se producen tras el reciente lanzamiento de Robinhood de una plataforma de mercados de predicción, que permite a los usuarios apostar sobre los resultados de eventos como las reuniones de política de la Reserva Federal y los torneos de la NCAA. El analista de Morgan Stanley, Michael Cyprys, estima que esta función por sí sola podría generar 260 millones de dólares en ingresos anuales, lo que podría añadir 20 centavos al BPA o un 14 % a las ganancias de 2025, suponiendo que iguale el éxito de los contratos de elecciones presidenciales de Robinhood, que alcanzaron los 500 millones de contratos negociados en aproximadamente una semana. Desafíos y riesgos: A pesar de su prometedora trayectoria, Robinhood se enfrenta a importantes obstáculos. La compañía obtiene casi el 38% de sus ingresos de intereses, lo que la hace vulnerable a los recortes de tipos previstos por la Reserva Federal. Los analistas de mercado proyectan al menos dos recortes de 25 puntos básicos para finales de 2026, lo que podría reducir los ingresos por intereses. Además, el rendimiento de Robinhood sigue siendo cíclico, ligado a la euforia del mercado y a un volumen de operaciones que podría deteriorarse en una recesión económica. La creciente exposición de la compañía a los mercados de criptomonedas, en particular a Bitcoin, introduce otro factor de volatilidad, ya que algunos analistas predicen un posible mercado bajista de Bitcoin en los próximos 10 a 12 meses. Valoración de Robinhood Markets El análisis busca estimar el valor de mercado de las acciones de Robinhood Markets comparándolo con empresas similares del sector de corretaje y servicios financieros, centrándose en múltiplos de valoración clave: precio-beneficio (P/E), precio-venta (P/S) y precio-valor contable (P/B). El proceso implicó seleccionar empresas comparables, recopilar métricas financieras, calcular promedios y aplicarlos a las cifras de Robinhood, considerando las tasas de crecimiento y la percepción del mercado. Empresas comparables a Robinhood Para garantizar una comparación justa, se seleccionaron empresas en función de sus operaciones en el sector de los mercados de capitales, en particular las que ofrecen servicios de corretaje. Entre las empresas seleccionadas se incluyen: Charles Schwab (SCHW)

Interactive Brokers (IBKR)

SoFi Technologies (SOFI)

Raymond James Financial (RJF)

LPL Financial (LPLA) A continuación se muestra una tabla que resume los múltiplos de Robinhood y cada empresa comparable, según datos de principios de 2025: Compañía Trailing P/E Price/Sales Price/Book Revenue Growth (yoy) Robinhood (HOOD) 28.67 13.74 4.97 115.30% Charles Schwab (SCHW) 26.80 7.50 3.71 17.00% Interactive Brokers (IBKR) 25.10 2.04 4.43 22.40% SoFi Technologies (SOFI) 33.51 5.51 2.20 20.50% Raymond James (RJF) 14.12 2.32 2.50 14.60% LPL Financial (LPLA) 24.17 2.07 8.63 31.50%

Múltiplos comparables Para estimar la valoración de Robinhood, se calcularon múltiplos promedio de las empresas comparables. Dadas las posibles anomalías, se consideraron tanto la media como la mediana, pero la media se utilizó en los cálculos iniciales para reflejar el nivel general del sector. Los promedios son los siguientes: Average P/E: 24,74

Average P/S: 3,89

Average P/B: 4,29 Estos promedios se aplicaron posteriormente a las métricas financieras de Robinhood para obtener valoraciones implícitas. Sin embargo, dado el enfoque más amplio de SoFi en tecnología financiera, también se realizó un análisis de sensibilidad excluyendo a SoFi, que arrojó: Average P/E (excluding SoFi): 22,55

Average P/S (excluding SoFi): 3,48 Las capitalizaciones de mercado implícitas son: P/E Valuation: $34.170 millones.

P/S Valuation: $11.470 millones.

P/B Valuation: $29.680 millones. Al excluir SoFi, las valoraciones se ajustan a: P/E Valuation: $31.150 millones.

P/S Valuation: $10.270 millones.

P/B Valuation: $33.350 millones. En conclusión, con base en una valoración de 32.250 millones, el valor estimado de las acciones de Robinhood es de aproximadamente $42,00 por acción, con un rango de $40,56 a $43,43 dependiendo del múltiplo específico utilizado. Cotización de las acciones Robinhood Markets Las acciones de Robinhood Markets cotizan por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%. Los bajistas intentarán volver a probar la media móvil simple (SMA) de 100 días, con el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% como fuerte soporte. Los alcistas necesitan superar la media móvil simple (SMA) de 200 días, con una fuerte resistencia en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. El RSI se encuentra en divergencia alcista con máximos crecientes, mientras que el MACD comienza a ajustarse tras un cruce alcista. Fuente : Xstation5

