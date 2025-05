La tensión entre Irán e Israel eleva el precio del petróleo

El precio del petróleo ha llegado a subir durante esta mañana más de un 3,5% después de publicarse en el canal de información CNN que Israel se estaba preparando para un posible ataque a las instalaciones nucleares iraníes, según los datos de inteligencia estadounidense. En estos momentos, estas subidas han ido perdiendo fuerza y el precio del petróleo sube actualmente un 1,5%. Aun así, el precio del barril de brent supera los 66 dólares. La tensión en Oriente Próximo dispara el precio del petróleo Israel lleva mucho tiempo considerando atacar el programa nuclear iraní. El último ataque directo entre ambos países ocurrió en octubre del año pasado, cuando Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra Irán en respuesta de un ataque previo iraní. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los ataques tuvieron como objetivo instalaciones militares iraníes, incluidas instalaciones de defensa aérea y producción de misiles. En aquel momento, se creía que los planes para atacar el programa nuclear se habían visto paralizados por las declaraciones del entonces presidente Joe Biden que quiso presionar a ambos países a un alto el fuego, entre otras cosas para no impulsar el precio del petróleo, previo a las elecciones americanas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio del petróleo ha tenido un comportamiento de fuertes movimientos desde la semana pasada debido a la polémica sobre el futuro de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, lo que podría allanar el camino para el regreso de más barriles a un mercado que se prevé con sobreoferta a finales de año, lo cual añade más presión bajista, a medida que la OPEP y sus aliados recuperan barriles en el mercado. Por otro lado, la rebaja de calificación de Moody 's sobre la deuda de Estados Unidos también está sirviendo de apoyo a las materias primas como el petróleo por la caída en el dólar estadounidense, que cotiza en mínimos de las dos últimas semanas comparado a una cesta de divisas. En concreto, la divisa está cotizando en la sesión de hoy con una caída del 0,5%, en lo que es su tercera sesión consecutiva a la baja. Entre las razones que apoyan este movimiento a la baja, podemos destacar que la administración Trump apoya una divisa más débil con el fin de ser más competitivos de cara al exterior, que la economía americana se enfrenta a riesgos fuertes de desaceleración y que la credibilidad del país se ha visto erosionada por la guerra comercial.



