Donald Trump lanza una nueva ofensiva, esta vez contra la industria farmacéutica. El presidente de Estados Unidos ha exigido al sector una reducción inmediata de los precios de los medicamentos en el país. Trump ha enviado cartas a grandes laboratorios, incluyendo Pfizer, Sanofi, Merck, Novartis, Johnson & Johnson, Eli Lilly y Novo Nordisk, dando un ultimátum de 30 a 60 días para igualar los precios de los medicamentos en Estados Unidos a los precios más bajos que se pagan en otros países desarrollados, especialmente en los miembros de la OCDE y en mercados regulados como la Unión Europea, Japón, Corea y Canadá. Trump amenaza al sector farmacéutico Con este ultimatum, Donald Trump quiere obligar a que los nuevos tratamientos lanzados no tengan mejor precio en mercados extranjeros que en Estados Unidos. El presidente estadounidense busca aplicar la política de "nación más favorecida", exigiendo a las farmacéuticas que los ciudadanos estadounidenses paguen como máximo el precio más bajo registrado internacionalmente para el mismo medicamento. Además, aspira a eliminar intermediarios en la venta para permitir la compra directa de medicamentos bajo precios controlados. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para compensar la reducción de ingresos que se produciría por la reducción de los precios en Estados Unidos, Donald Trump ha ha instado a las farmacéuticas a subir los precios en el extranjero, especialmente en Europa. La lógica presentada por la Casa Blanca es que Estados Unidos, con menos del 5% de la población mundial, soporta hasta el 75% de los beneficios de las farmacéuticas globales mediante precios abusivos, mientras otros países disfrutan precios mucho más bajos. El objetivo declarado es terminar con lo que califican como un "subsidio involuntario" de Estados Unidos al resto del mundo y exigir una contribución más equitativa de países desarrollados. La tesis de Trump gira en torno a que, si las farmacéuticas tienen que bajar drásticamente precios en Estados Unidos, las subidas de precios se trasladarán a Europa y otros mercados desarrollados para mantener la rentabilidad, aunque muchos países europeos ya han declarado que no aceptarán imponer este tipo de referencia internacional de precios. Las acciones farmacéuticas retroceden La misiva ha provocado un tenso enfrentamiento entre la industria farmacéutica, el gobierno estadounidense y gobiernos extranjeros, así como el inicio de una nueva ronda de negociaciones sobre los modelos de fijación internacional de precios de medicamentos. En estos momentos, las acciones de Novo Nordisk cotizan en negativo, con un retroceso del 5,92%, mientras que Sanofi un 0,48%. Las acciones de Merck también retroceden, con una caída del 2,54%, mientras que Novartis pierde un 0,87% y Eli Lilly un 2,36%. En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, Pfizer retrocede un 2,81%, mientras que Johnson & Johnson pierde un 1,51%.

