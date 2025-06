Ligeras subidas en los índices europeos 💡

Los mercados burs√°tiles europeos se revalorizan, prolongando las fuertes subidas observadas en el mercado burs√°til en general, no solo en Europa. La atenci√≥n de los inversores se centra en los datos del PIB estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m√≥vil Descarga la app m√≥vil Fuente: xStation Cotizaci√≥n del Dax 40 El Dax 40 avanza un 0,71% hoy y se mantiene en la zona de soporte de la media m√≥vil exponencial de 50 d√≠as (l√≠nea azul en el gr√°fico). Mientras se mantenga por encima de esta zona, la tendencia alcista general se mantiene estable (seg√ļn lo definido por las medias m√≥viles exponenciales). El indicador RSI de 14 d√≠as regresa a la zona de los 53 puntos (valores neutrales). ¬† Fuente: Bloomberg Financial LP ¬† ¬†

