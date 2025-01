Las acciones de Abbott Laboratories suben un 3%

Las acciones de Abbott Laboratories (ABT.US) suben casi un 3,00% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la empresa publicara sus resultados del cuarto trimestre. Abbott ha concluido 2024 con una nota alta, mostrando un rendimiento sólido y entregando resultados que se alinean con las expectativas del mercado. La empresa sigue posicionada para un crecimiento sustancial en 2025, impulsada por la creciente demanda de sus dispositivos médicos de vanguardia, en particular los sistemas de monitoreo continuo de glucosa. Principales aspectos financieros de Abbot Laboratories Rendimiento del cuarto trimestre: Ventas reportadas de $11 mil millones, lo que marca un aumento del 7,2 %.

Las ventas orgánicas (excluidas las pruebas de COVID-19) crecieron un 10,1 %.

BPA diluido ajustado: $1,34, en línea con las estimaciones del mercado. Rendimiento del año completo 2024: Ventas totales de 42$ mil millones, lo que refleja un aumento del 4,6 % sobre una base reportada.

Las ventas orgánicas (excluidas las pruebas de COVID-19) aumentaron un 9,6 %.

Beneficios por acción diluidas GAAP: 7,64 USD; Ganancias por acción diluidas ajustadas: 4,67 USD.

El margen bruto mejoró 70 puntos básicos sobre una base ajustada.

Se alcanzó el rango superior de su orientación inicial tanto para el crecimiento de las ventas como para las ganancias por acción ajustadas.

Dispositivos médicos: Las ventas anuales alcanzaron los 19 000 millones de USD , un aumento de 2000 millones de USD interanual.

, un aumento de 2000 millones de USD interanual. Productos emblemáticos como FreeStyle Libre, Navitor y Amplatzer Amulet impulsaron un crecimiento de dos dígitos, con un aumento de las ventas de FreeStyle Libre del 22,7 % interanual. Perspectivas de Abbott Laboratories para 2025 Abbott proyecta otro año de fuerte crecimiento en todos sus segmentos de negocio: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Crecimiento de las ventas orgánicas : 7,5 %–8,5 %.

: 7,5 %–8,5 %. Margen operativo ajustado: 23,5 %–24,0 % (aumento de 150 puntos básicos interanual).

23,5 %–24,0 % (aumento de 150 puntos básicos interanual). Ganancias por acción diluidas ajustadas : 5,05–5,25 USD (el punto medio refleja un crecimiento de dos dígitos).

: 5,05–5,25 USD (el punto medio refleja un crecimiento de dos dígitos). La línea de innovación de la empresa sigue siendo un factor clave para el desempeño futuro, con más de 15 nuevas iniciativas de crecimiento anunciadas en 2024, incluidos lanzamientos de nuevos productos e indicaciones de tratamiento ampliadas. Aspectos estratégicos y operativos destacados: Dividendos: Abbott declaró su 404.° dividendo trimestral consecutivo, lo que refleja una racha de 53 años de aumentos anuales . El pago del dividendo se sitúa en 0,59 dólares por acción, lo que posiciona a Abbott como miembro del índice S&P 500 Dividend Aristocrats.

Abbott declaró su 404.° dividendo trimestral consecutivo, lo que refleja una . El pago del dividendo se sitúa en 0,59 dólares por acción, lo que posiciona a Abbott como miembro del índice S&P 500 Dividend Aristocrats. Vientos de cola del mercado : una mayor conciencia sobre el cuidado de la diabetes, una cobertura de seguros más amplia y la preferencia de los pacientes por dispositivos no invasivos como FreeStyle Libre están impulsando la demanda.

: una mayor conciencia sobre el cuidado de la diabetes, una cobertura de seguros más amplia y la preferencia de los pacientes por dispositivos no invasivos como FreeStyle Libre están impulsando la demanda. Fuerte productividad en I+D: la empresa sigue priorizando la innovación, aprovechando su diversa cartera de atención sanitaria para satisfacer la creciente demanda mundial.

la empresa sigue priorizando la innovación, aprovechando su diversa cartera de atención sanitaria para satisfacer la creciente demanda mundial. Comentario del director ejecutivo: "Cerramos el año con un fuerte impulso, logrando el mayor crecimiento de ventas y EPS de 2024 en el cuarto trimestre", afirmó Robert B. Ford, presidente y director ejecutivo. "Nuestro historial de cumplimiento de los compromisos nos posiciona para otro año sólido en 2025".

"Cerramos el año con un fuerte impulso, logrando el mayor crecimiento de ventas y EPS de 2024 en el cuarto trimestre", afirmó Robert B. Ford, presidente y director ejecutivo. "Nuestro historial de cumplimiento de los compromisos nos posiciona para otro año sólido en 2025". Consideraciones prospectivas: El enfoque de Abbott en el crecimiento del negocio principal, la gestión disciplinada de los costos y una cartera de productos innovadores se alinean con su visión de creación de valor para los accionistas a largo plazo. Si bien la empresa no ha revelado medidas financieras GAAP específicas para 2025, sigue comprometida con el crecimiento sostenible a través de inversiones estratégicas y excelencia operativa. Fuente: xStation 5

Fuente: xStation 5

