Las acciones de Acciona anticipan grandes resultados

Las acciones de Acciona avanzan en la primera sesión de la semana ante las buenas expectativas del mercado sobre sus resultados trimestrales que conoceremos hoy al cierre del mercado. Además, el horizonte de los tipos de interés por parte del gobierno americano reduce la incertidumbre dentro del mercado español. Últimos resultados de Acciona Acciona ha iniciado 2025 con un comportamiento positivo en bolsa, respaldado por el buen desempeño de sus divisiones de infraestructuras y energía renovable. En el primer trimestre, el grupo alcanzó un EBITDA consolidado alineado con sus objetivos anuales y logró un incremento del 9,4 % en su cartera de infraestructuras, que ascendió a 31.239 millones de euros, respecto al cierre de 2024. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Durante el primer semestre de 2024, los ingresos totales se situaron en 8.770 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24,3 %. Destacaron especialmente las contribuciones de Nordex, con unas ventas de 3.430 millones de euros (+123,6 %), y del área de infraestructuras, con 3.790 millones de euros. ¿Qué esperar de los resultados de Acciona? El desempeño operativo de la compañía en el último trimestre apoya la tesis de crecimiento de Acciona y se proyectan unos ingresos esperados de 8.873 millones de euros para este primer semestre del año. El EBITDA esperado se sitúa en los 1.333 millones de euros y el beneficio neto en 479 millones de euros. Proyectos para el futuro de Acciona Acciona figura entre las veinte mayores constructoras a nivel mundial y destaca por el dinamismo de las empresas españolas del sector, cuyo crecimiento supera la media global. En el plano internacional, la compañía ha reforzado su presencia en Australia. El Gobierno de Australia adjudicó a Acciona el diseño y construcción de una línea de transmisión eléctrica de 27 km, que incluye 6,7 km de cable subterráneo de 132 kV, 17 km de línea aérea y mejoras en subestaciones. El proyecto, denominado Clean Energy Link – North, con una inversión de 342 millones de dólares australianos (aproximadamente 192 millones de euros), generará más de 400 empleos y facilitará la integración de hasta 1 GW de nueva capacidad renovable en la región. Asimismo, Acciona, en consorcio con Genus, fue seleccionada para ejecutar la sección oriental del proyecto HumeLink en Nueva Gales del Sur. Este contrato, valorado en 1.400 millones de dólares australianos (unos 850 millones de euros), contempla la construcción de 227 km de tendido aéreo con 467 torres y mejoras en la subestación Bannaby. Estos proyectos se suman a los numerosos proyectos internacionales con los que ya cuenta Acciona. Su diversidad geográfica la protege de la volatilidad y los riesgos arancelarios que ya se han podido experimentar durante la primera mitad del año. Aunque estos proyectos no tendrán efecto directo sobre los resultados presentados esta tarde, suponen una hoja de ruta que marca el camino de desarrollo y crecimiento de la compañía. Las acciones de Acciona se disparan Las acciones de Acciona avanzan un 2% en la sesión de hoy y cotizan en torno a los 175,5 euros por acción. En el último mes, la compañía se ha revalorizado un 14,6%, mientras que en el acumulado del año firma una subida del 56,6%. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.



