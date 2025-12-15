Las acciones de Acciona Energía están luchando por la primera posición del selectivo en los primeros compases de la sesión de hoy, después de anunciar la venta de activos. En esta ocasión la venta es en continente americano, pero entra igualmente en su estrategia de rotación de activos. En estos momentos las acciones de Acciona Energía suben cerca de un 2%.

Acciona Energía continúa la venta de activos

Las acciones de Acciona Energía repuntan después de que la compañía haya anunciado la venta de una participación del 49% de su cartera de plantas fotovoltáicas en Estados Unidos, a la vez que la venta total de dos parques eólicos en México. En total, las ventas suponen unos 1.000 millones de dólares, lo que equivaldría a unos 855 millones de euros.

En el caso de la cartera en Estados Unidos, Acciona Energía conservará el restante 51%, lo que le da el control de la cartera. Este tipo de movimientos permiten a Acciona mantener el control de la cartera y obtener recursos extra para poder invertir en nuevos proyectos. De esta forma, se evita tener que pedir financiación ajena y se puede diversificar aún más la cartera de proyectos. La realidad es que es una práctica muy usada en el sector, más que una táctica de corto plazo. Además, la venta parcial puede ayudar a sacar mayor rentabilidad al proyecto, ya sea con un socio financiero o con un socio del mismo sector. Tanto a nivel de eficiencia financiera como de negocio, Acciona energía se podría beneficiar de sinergias de conocimiento y formas de hacer, aunque esto es complicado de valorar por parte de los accionistas minoristas por la falta de acceso directo a estos proyectos concretos.

La empresa espera que la operación se cierre en la primera mitad del año que viene, por lo que la reinversión se podrá realizar en el corto plazo.

Las acciones de Acciona Energía suben un 8% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

