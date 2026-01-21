Acerinox firmó un positivo 2025 con un incremento bursátil cercano al 30% gracias al flujo de noticias que han reforzado el atractivo de la compañía. La acerera se benefició del contexto de disputa comercial en el sector, especialmente en Estados Unidos, donde los aranceles a las importaciones de acero reducen presión competitiva y mejoran el posicionamiento de sus plantas. En paralelo, el mercado espero un entorno favorable para el acero inoxidable de la mano de un impacto positivo de medidas europeas de salvaguarda frente a importaciones de China. Sin embargo, hoy la compañía cotiza en la zona bajista del Ibex 35. ¿Qué hay detrás?

Las acciones de Acerinox descuentan dividendo

El motivo detrás de las caídas de las acciones de Acerinox no es otro que el descuento de dividendo que la compañía repartirá a finales de esta semana. Este dividendo reparte 0,31 euros brutos por titulo, lo que, teniendo en cuenta la cotización del valor antes de la apertura bursátil (12,9 euros), supone una rentabilidad del 2,4%. Sin embargo, las acciones de Acerinox bajan un 0,8%, por lo que, si no estuviese descontando su dividendo, la acerera española repuntaría en la jornada de hoy.

Tras la presente jornada ex-dividendo, los inversores que tengan acciones de Acerinox en cartera recibirán el abono este viernes 23 de enero.

Las acciones de Acerinox bajan un 0,8% en estos momentos mientras que en conjunto del año acumulan un rendimiento positivo del 1,83%.

¿Cómo comprar acciones de Acerinox?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acerinox (ACX1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.