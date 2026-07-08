Las acciones de Acerinox se desploman un 5%. ¿Qué ha pasado?

Las acciones de Acerinox están desplomándose hoy un 5% y son una de las empresas que más caen del Ibex 35. El motivo no son sólo las palabras de Donald Trump, sino también una rebaja de recomendación. ¿Qué está pasando con las acciones de Acerinox?

Las acciones de Acerinox sufren el arrebato de Trump

Las acciones de Acerinox están teniendo una sesión muy negativa. En primer lugar, tenemos que señalar la negatividad de todo el mercado después de que Trump haya afirmado que la tregua en Oriente Medio está acabada. Además, también ha atacado abiertamente a España, lo que lógicamente afecta a las empresas españolas aunque su negocio esté centrado en otros países. Este es el caso de Acerinox.

Sin embargo, hay algo más.

Las acciones de Acerinox sufren una rebaja de recomendación por parte de BNP Paribas

El banco de inversión ha rebajado desde “neutral” hasta “infraponderar” a pesar de haber incrementado su precio objetivo desde los 12,8€ hasta los 13,6€ por acción. De hecho, afirman que las subidas del sector se han acelerado demasiado y que la pausa en la recuperación de los precios de las bobinas laminadas en caliente en Europa afectará a las compañías.

Lo que está claro es que se han juntado varios factores negativos para la compañía.

Las acciones de Acerinox suben un 22% en este 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Acerinox?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acerinox (ACX1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.