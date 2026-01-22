- Las acciones de Acerinox suben con fuerza
- Estados Unidos es la clave
Las acciones de Acerinox están disparadas en la sesión de hoy y se anotan una subida de casi el 4%. Si le sumamos que ArcelorMittal lidera al Ibex 35, tenemos a las acereras mostrando mucha fortaleza. En el caso de Acerinox no hay un solo motivo en concreto. ¿Por qué suben las acciones de Acerinox?
Las acciones de Acerinox repuntan en la sesión de hoy
Las acciones de Acerinox están anotándose una jornada interesante. Las subidas de hoy están respaldadas por un volumen que dobla la media de los últimos 20 días en estos momentos de la sesión, según recoge Bloomberg. La presión compradora es clara y todo apunta a que las subidas de ArcelorMittal también están animando a Acerinox.
El negocio de Estados Unidos es clave para Acerinox
Tenemos que añadir aquí la importancia que tiene Estados Unidos para Acerinox, ya que América copa el 52,2% de sus ingresos y en el país produce alrededor de la mitad de todo el acero de Acerinox. En ese sentido, los aranceles del 50% al acero por parte de Estados Unidos está ayudando a descender las importaciones, con una caída del 11,3% hasta noviembre con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto permitirá que el precio se recupere en el país, beneficiando a productores lcoales como Acerinox.
En cualquier caso, la industria todavía afronta las masivas importaciones de China a nivel mundial.
Las acciones de Acerinox suben un 6% en este 2026.
¿Cómo comprar acciones de Acerinox?
