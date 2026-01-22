Jornada alcista para las acciones de ArcelorMittal. La acerera se posiciona hoy como uno de los protagonistas de una sesión del Ibex 35 mayoritariamente positiva tras recibir una nueva recomendación por parte de la casa de análisis Citi, que ha elevado su precio objetivo, y anunciar que ha elevado sus precios de oferta tanto para la bobina laminada caliente (BLC) en toda Europa como para la bobina laminada en frío y galvanizada por inmersión en caliente.

ArcelorMittal aumenta el precio de sus ofertas de acero

Tal y como recogen desde la propia compañía, ArcelorMittal ha elevado sus precios de oferta para la bobina laminada en caliente (BLC) en 30 euros (unos 35 dólares al cambio) por tonelada en toda Europa, con entregas previstas para abril. El grupo ha anunciado nuevas ofertas de 700 euros por tonelada base entregada para la BLC para el mes de abril, frente a los 670 euros por tonelada ofrecidos para los contratos de marzo.

Estos incrementos son mayores en el caso de los productos de mayor valor añadido, como la bobina laminada en frío (BLF) y la galvanizada por inmersión en caliente (BGC). En este segmento, las ofertas registradas por la compañía para el mes de abril se han situado en torno a los 820 euros por tonelada base entregada, frente a los 780 euros por tonelada del mes anterior. Las bobinas laminadas en frío, por su parte, alcanzaron precios superiores a los 830 euros por tonelada base para los plzaos de entrega de abril.

El segmento europeo de acero laminado en frío sigue estando influido por las importaciones, especialmente en los productos estándar. Sin embargo, la reciente investigación antidumping de la Unión Europea sobre material procedente de India, Japón, Taiwán, Turquía y Vietnam, que representan cerca del 65% de las importaciones del bloque en esta categoría, ha reducido notablemente las opciones de suministro exterior. A esto se suma la entrada en vigor del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) el 1 de enero, que ha frenado aún más las nuevas importaciones. El reciente repunte de precios de ArcelorMittal podría ser una respuesta incial a los factores regulatorios, en especial al CBAM y al endurecimiento del marco comercial, aunque la demanda real continúa siendo moderada.

Hasta el momento, las nuevas ofertas de ArcelorMittal todavía no se han cerrado comercialmente, pero el sentimiento en el mercado europeo de acero plano muestra signos de mayor optimismo.

Las acciones de ArcelorMittal reciben una nueva recomendación

Más allá de las últimas noticias sobre el aumento de sus precios, otro factor que podría estar impulsando hoy a las acciones de ArcelorMittal es la última recomendación de la casa de análisis Citi, que ha elevado el precio objetivo para la compañía. La firma de análisis ha reforzado su apuesta por la acerera y ha elevado su precio objetivo desde los 45 euros hasta los 55 euros por acción, lo que supone un incremento de más del 20%. Además, la casa de análisis ha mantenido su recomendación de comprar.

Las acciones de ArcelorMittal se han disparado hoy un 4,8%, posicionándose como las más alcistas del Ibex 35. La compañía, que con sus resultados del tercer trimestre logró sorprender al mercado, presentará sus cifras correspondientes al cuarto trimestre el próximo 5 de febrero y acumula en estos primeros compases del año una revalorización del 17,35%.

¿Cómo comprar acciones de ArcelorMittal?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ArcelorMittal (MTS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.