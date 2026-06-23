Las acciones de ACS corrigen un 3% en la jornada de hoy

Jornada de castigo para las acciones de ACS en la Bolsa de Madrid. Tras convertirse ayer en uno de los grandes motores del Ibex 35, los títulos de la constructora registran hoy un retroceso cercano al 3%, cotizando en el entorno de los 128 euros por acción. Esta corrección llega sin que la compañía haya comunicado ningún hecho relevante ni mala noticia corporativa, respondiendo a dinámicas técnicas del mercado.

ACS corrige con fuerza y rompe la racha positiva

El principal motivo detrás de este tropiezo es una lógica y esperada recogida de beneficios por parte de los inversores. Las acciones de ACS acumulaban 5 sesiones consecutivas de subidas a cierre de ayer y 8 de las últimas 10 jornadas cerrando en verde. Este fuerte rally consolidó la espectacular revalorización que acumula el grupo. Tras tocar el cielo bursátil, es una práctica habitual de manual que los fondos de inversión y otros inversores opten por deshacer posiciones de forma parcial para materializar y asegurar las ganancias acumuladas.

A este factor técnico se suma un entorno macroeconómico complicado a escala europea que está arrastrando a todo el parqué madrileño. Las principales plazas del Viejo Continente cotizan hoy con pérdidas generalizadas debido al repunte de la incertidumbre internacional. Con el DAX alemán cediendo más de un 1,5% y el Euro Stoxx 50 cotizando a la baja, el Ibex 35 se ha visto obligado a batirse en retirada y abandonar los niveles récord. En días de corrección global, las compañías con subidas más verticales a corto plazo suelen ser las primeras en sufrir el castigo de las ventas de los operadores.

Además, dado su exposición cada vez mayor al negocio de centros de datos, es normal que también tenga una mayor correlación con este tipo de empresas y con las caídas de ayer es natural ver una corrección también en las acciones de ACS.

Las acciones de ACS suben un 50% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de ACS?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ACS para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.