Las acciones de ACS lideran las caídas de la construcción

Las empresas de construcción españolas sufren descensos dentro del Ibex 35 debido al efecto negativo de los aranceles y la presión internacional sobre el sector, que se ven amplificados por las caídas generalizadas en los mercados europeos.

El temor ante las nuevas políticas de aranceles, las tensiones internacionales y la presión vendedora en los mercados bursátiles penalizan especialmente a los sectores cíclicos e industriales. El endurecimiento de las condiciones comerciales y las incertidumbres sobre contratos internacionales están profundizando la venta de estos valores en la sesión de hoy.

Las acciones de ACS, que retroceden un 1,6%, se posicionan entre las más bajistas del sector en la jornada de hoy, aunque Ferrovial también pierde un 0,9% y Sacyr, un 0,65%.

Los aranceles lastran a ACS y las constructoras españolas

Los aranceles impuestos por Estados Unidos han provocado un impacto negativo muy relevante en las constructoras españolas, afectando especialmente a las exportaciones de materiales y al valor de mercado de las grandes compañías del sector.

El coste aproximado de estos aranceles se estima en unos 500 millones de euros para las exportaciones españolas de materiales de construcción. Los productos más afectados incluyen cerámica, revestimientos, productos químicos para construcción, estructuras metálicas (incluyendo acero y aluminio), vidrio y piedra natural, todos ellos esenciales para grandes proyectos internacionales.

Por contra, España apenas importa materiales de construcción desde Estados Unidos, lo que agrava el efecto negativo para las empresas nacionales, ya que no puede compensarse con demanda interna.

Los aranceles comerciales impuestos por la administración Trump siguen lastrando el sector, y afecta directamente a empresas españolas con fuerte exposición internacional como ACS, Ferrovial y Sacyr, que hoy firman una jornada en rojo. Acciona, también con una gran exposición internacional, logra mantenerse en positivo, con un ligero avance del 0,80%.

Se aleja el acuerdo de paz en Ucrania

Al impacto de los aranceles hay que sumar que el mercado desconfía de un acuerdo de paz en Ucrania y por tanto, de su posterior reconstrucción, un hecho que también está lastrando las acciones de ACS y las constructoras españoals en la jornada de hoy. En palabras de J. D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, la reconstrucción de Ucrania debe correr a cargo de los países europeos, no de América. Dentro de Europa, constructoras y acereras españolas estarían entre las demandadas para proyectos de esta envergadura, sin embargo, todavía habrá que esperar antes de poner fecha al inicio de este proceso.

A pesar de la caída registrada en la jornada de hoy, las acciones de ACS cotizan en el acumulado del año en positivo, con una subida de más del 30%. Ferrovial y Sacyr, por su parte, acumulan un aumento de más del 13% en estos meses de 2025.

