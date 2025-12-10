Nueva jornada alcista para las acciones de ACS. Después de ser seleccionada ayer como una de las apuestas de Bank of America para 2026, la compañía presidida por Florentino Pérez vuelve a situarse en la parte alta del Ibex 35 tras conocerse su último acuerdo de colaboración con la sudafricana Harmony, con la que desarrollará una mina de cobre en Australia. El acuerdo, que ACS ha firmado a través de su filial minera, Thiess, reforzará el posicionamienta de la firma en el segmento de minería a cielo abierto en Australia y le permitirá capturar el tirón estructural del cobre ligado a la transición energética.

Esta operación se articula como un contrato de servicios mineros por unos 400 millones de euros, mediante el cual Thiess se encargará de la fase de construcción, operación y mantenimiento de la nueva mina de cobre de Harmony en Australia. Las obras iniciales ya están en marcha y el plan industrial contempla que Thiess empiece a prestar servicios mineros a pleno rendimiento a partir de 2026, con un horizonte de varios años de ejecución.

Harmony está impulsando un proyecto de cobre de gran escala en Australia, en un contexto en el que la compañía ha aprobado inversiones de entre 1.550 y 1.750 millones de dólares para desarrollar sus activos cupríferos en el país. Se estima que sus proyectos de cobre australianos alcancen producciones anuales del orden de 60.000 a 65.000 toneladas de cobre durante los primeros años de operación, apoyando la demanda vinculada a electrificación y renovables.

El cobre se considera un metal crítico para redes eléctricas, vehículos eléctricos e infraestructuras de energías renovables, lo que sostiene una tesis de déficit estructural de oferta a medio plazo. Participar en una mina de cobre de nueva generación permitirá a ACS capturar esta tendencia secular, mientras Harmony acelera su transición desde un perfil centrado en oro hacia uno multimetálico oro–cobre.

Para ACS, además, el contrato encaja con su estrategia de reforzar el negocio minero en jurisdicciones de bajo riesgo como Australia y con alta visibilidad de cartera a largo plazo. La alianza con Harmony consolida a Thiess como socio operativo de referencia en grandes proyectos de metales clave para la descarbonización, diversificando los ingresos del grupo más allá de la obra civil tradicional.

Las acciones de ACS suben 7 décimas en estos momentos, mientras que durante 2025 el impulso alcanza el 75%. Para los inversores de ACS, esta noticia se interpreta como un paso más en la rotación hacia negocios intensivos en servicios, con elevada barrera de entrada y exposición a sectores con fuerte soporte estructural como las materias primas críticas.

