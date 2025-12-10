El Ibex 35 empieza la sesión con caídas pero se da la vuelta

El Ibex 35 arrancaba la sesión con caídas de más de un 0,25%, con el resto de índices europeos también cediendo. Aunque no hemos conocido noticias negativas, los índices europeos se han dejado influenciar por una sesión mixta en Asia. Además, los inversores están pendientes a la decisión de la FED del día de hoy y sobre todo al informe de proyecciones macro, por lo que es normal que sean cautos a la hora de tomar posiciones. Sin embargo, vemos como el selectivo español se está dando la vuelta.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de ACS lideran de nuevo la sesión y son las únicas que se anotan subidas de más de un 1%. La compañía está experimentando una importante tendencia alcista y el sentimiento inversor es muy positivo, lo que se ve respaldado por el visto bueno de algunas casas de análisis. Incluso a falta de catalizadores las compras siguen presentes porque hay muchos inversores que se suman a las tendencias alcistas con pocas curvas, como es el caso de la de ACS en este 2025, sobre todo después de que el panorama arancelario se despejara. Repsol también está en la parte alta, aunque apenas sube un 0,3%.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Sacyr son las que más caen del Ibex 35 con diferencia, después de que se haya conocido de que Manuel Lao, uno de los principales accionistas de la compañía, vendiera ayer toda su posición en Sacyr, que era del 5,12%. Esto ha generado negatividad porque era uno de los accionistas de referencia, aunque el empresario también está envuelto en otros proyectos y esto no tiene por qué significar que ya no vea potencial en Sacyr. Por su parte, Indra está también en la parte baja de la tabla, con el sector defensa europeo anotándose caídas en general. Ayer el sector terminó en verde, pero es probable que las palabras del primer ministro alemán sobre la situación económica de Alemania no haya gustado al sector, dado que es uno de los países que mayores previsiones de inversión tienen de nuestro continente.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



