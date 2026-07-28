Hochtief, filial alemana de ACS, cerró el primer semestre con un beneficio neto de 467,6 millones de euros, un 2,8% menos que un año antes, pero el dato importante para el mercado fue otro: elevó sus previsiones para 2026 gracias a un fuerte avance del beneficio operativo, la facturación y la cartera de pedidos. Ese mensaje explica que la lectura bursátil fuera más exigente con ACS que con la propia evolución operativa de Hochtief.

La constructora alemana ganó menos en la última línea, pero su negocio subyacente mostró una mejora clara, apoyada en proyectos ligados a centros de datos, energía e infraestructura digital. En ese contexto, Hochtief elevó su objetivo de beneficio operativo para 2026 hasta una horquilla de 1.025 a 1.100 millones de euros, desde los 950 a 1.025 millones anteriores.

Principales cifras de los resultados de Hochtief

El semestre dejó una fotografía bastante más sólida en la cuenta operativa que en el beneficio atribuido. Los ingresos subieron un 9,6% hasta 20.136,5 millones de euros, el EBITDA avanzó un 18,9% hasta 1.218,3 millones y el beneficio operativo creció un 35,2% hasta 480 millones.

También mejoró la tracción comercial, ya que Hochtief captó 31.500 millones de euros en nuevos pedidos y elevó su cartera hasta un récord de 84.800 millones, lo que equivale a unos dos años de ingresos. Esa visibilidad es clave para el mercado porque reduce el riesgo de desaceleración en los próximos trimestres.

¿Por qué suben las previsiones?

La mejora de guía no se apoya en un salto puntual, sino en una combinación de demanda sólida y mejor ejecución operativa. El impulso en EE. UU. se atribuye al auge de los centros de datos y a la demanda de infraestructuras vinculadas a digitalización, seguridad energética y defensa.

Ese trasfondo es relevante para ACS porque Hochtief funciona como una plataforma estratégica del grupo en mercados como Estados Unidos y Australia, además de ser un activo con gran peso en su valoración. Cuando Hochtief eleva previsiones y mejora cartera, el mercado suele interpretar que ACS también gana visibilidad sobre caja, beneficios y capacidad de dividendos o reinversión.

Las acciones de ACS se desploman tras los resultados de Hochtief

La reacción bursátil fue, sin embargo, claramente negativa para las acciones de ACS. Tras los resultados de Hochtief, el grupo español cayó un 4,2% hasta los 109,80 euros, en una sesión en la que el mercado pareció castigar más el menor beneficio neto que premiar la mejora de perspectivas. Hoy las bajadas continúan, ampliando el retroceso de las acciones de ACS un 1%.

La caída tiene lógica de corto plazo por dos motivos. Primero, la atención inicial del mercado suele concentrarse en el dato de beneficio neto, que retrocedió; segundo, la mejora de guidance era positiva, pero no suficiente para neutralizar las dudas sobre la calidad del resultado y sobre si parte del crecimiento viene más de proyectos concretos que de una expansión homogénea del negocio. Aun así, desde una perspectiva de fondo, el mensaje para ACS es constructivo porque su filial más relevante está generando más caja operativa y más cartera.

La cifra que más importa no es el -2,8% del beneficio neto, sino el 35% de aumento del beneficio operativo y el récord de cartera, porque eso apunta a una base de resultados más robusta para el segundo semestre y para 2026. En bolsa, el castigo de un día no invalida el mensaje estratégico: ACS sigue apoyándose en una filial con fuerte exposición a infraestructuras digitales, energía y defensa, tres áreas que hoy concentran inversión global y visibilidad de ingresos. La clave ahora será comprobar si Hochtief convierte esa cartera récord en márgenes sostenibles y si ACS consigue que el mercado vuelva a mirar más la calidad del crecimiento que el titular del beneficio neto.

Fuente: Plataforma de XTB

En lo que llevamos de año, las acciones de ACS suben más de un 20%.

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