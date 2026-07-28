Resultados de Mercedes: ¿está justificado el optimismo?

Mercedes-Benz ha publicado sus resultados del segundo trimestre de 2026, que a primera vista pueden parecer alentadores. El mercado parece considerarlo así, con el precio de la acción subiendo más de un 2%.

El beneficio operativo aumentó, el beneficio neto mejoró y el margen clave del segmento de automóviles de pasajeros se situó ligeramente por encima de lo que algunos participantes del mercado temían. La pregunta es si estos resultados realmente justifican el optimismo.

Cifras clave

Los ingresos de Mercedes cayeron más de un 3% interanual, hasta alrededor de 32.100 millones de euros . El EBIT ajustado aumentó casi un 16%, hasta los 2.300 millones de euros .

cayeron más de un 3% interanual, hasta alrededor de . El aumentó casi un 16%, hasta los . El beneficio neto aumentó hasta casi 1.100 millones de euros .

. A nivel del grupo, los resultados pueden considerarse, por lo tanto, aceptables, especialmente teniendo en cuenta la débil demanda en China y la presión competitiva en el mercado de automóviles premium.

El problema es que la mejora no provino de una recuperación clara del negocio automotriz principal.

Resultados de Mercedes-Benz entre 2002 y 2025

El segmento más importante, Mercedes-Benz Cars, registró un margen ajustado del 4%. Esto es mejor que las expectativas pesimistas, pero sigue siendo terrible para un fabricante que se posiciona como premium. Cabe recordar que hace solo unos años Mercedes era capaz de alcanzar una rentabilidad de dos dígitos en este segmento.

Las ventas de automóviles cayeron alrededor de un 8%.

La situación se mostró particularmente débil en China, donde el volumen cayó cerca de un 30%.

Durante años, China fue una fuente de márgenes superiores al promedio para los fabricantes alemanes, especialmente en el segmento de sedanes y SUV de alta gama. Sin embargo, actualmente Mercedes debe enfrentar tanto una demanda más débil como una creciente competencia de los productores locales.

El resultado del grupo se vio claramente respaldado por un trimestre muy sólido de Mercedes-Benz Financial Services.

La mayor rentabilidad del segmento de furgonetas, el programa de ahorro de costos y el control avanzado de costos permitieron compensar parcialmente los menores volúmenes de ventas.

Actualmente, Mercedes está defendiendo sus resultados, que ya son bastante débiles, principalmente mediante la disciplina de costos, en lugar de hacerlo a través del crecimiento de su negocio principal.

Los flujos de caja siguen siendo una señal de advertencia adicional. El flujo de caja libre de las operaciones industriales cayó más de un 40%, aunque estuvo parcialmente respaldado por la venta de activos.

Perspectivas

Mercedes mantuvo su previsión de margen para el segmento Cars entre un 3% y un 5%, pero al mismo tiempo redujo sus expectativas de ingresos y ventas de vehículos. La dirección espera ahora que ambas métricas sean ligeramente inferiores a las del año anterior.

Conclusión

El optimismo de los inversionistas no está impulsado por la calidad de los resultados, sino por el hecho de que el mercado ya había descontado resultados mucho peores. Mercedes evitó un recorte más profundo de su previsión de rentabilidad y demostró que puede proteger sus beneficios mediante reducciones de costos y la expansión de su negocio financiero. Sin embargo, este todavía no es un informe que confirme el regreso del grupo a una senda de crecimiento sostenible. Aun así, la publicación muestra que, pese a una situación difícil, la compañía es capaz de frenar las tendencias negativas.

Análisis del gráfico de MBG.DE en D1

La pregunta sigue abierta sobre si esto es simplemente una pausa antes de un mayor deterioro de la compañía o una fase de consolidación y reformas, tras la cual la empresa recuperará parte de sus antiguos volúmenes y márgenes. Los optimistas podrían buscar la posibilidad de que se repita el escenario de 2019 a 2020, cuando la compañía se recuperó claramente después de caídas similares. Source: xStation5