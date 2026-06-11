Las acciones de ACS están anotándose subidas del 5% en la jornada de hoy. El principal motivo lo achacamos a un nuevo gran contrato, pero sin duda la IA también puede estar pensando en las subidas de hoy. ¿Qué ocurre con ACS?

ACS y su gran contrato

ACS, a través de su filial Dragados, ha sido seleccionada por Transport for London (TfL) para participar en un macrocontrato de mejoras en la red de metro de la capital británica. El acuerdo, valorado en 840 millones de libras (aproximadamente 974 millones de euros), se ha otorgado en consorcio junto a las firmas británicas Amey y Costain. Los trabajos se centrarán en la remodelación profunda y modernización de dos de las estaciones más transitadas de la red suburbana: South Kensington y Elephant & Castle.

El proyecto adjudicado por la entidad pública londinense contempla un plazo de ejecución de un máximo de cuatro años. Durante este periodo, las tres compañías seleccionadas se encargarán del desarrollo de obras civiles de construcción, renovaciones en las instalaciones mecánicas y eléctricas, así como la actualización de los sistemas de comunicaciones de las estaciones.

Este contrato es un buen espaldarazo para todo el negocio fuera de los centros de datos, que últimamente están captando toda la atención, demostrando que la compañía sigue teniendo una gran capacidad para captar contratos importantes en otros campos. De hecho, es importante que no se deje de lado el negocio tradicional porque aunque el mercado aún no lo valore, el sector IA podría enfrentarse a cierta ciclicidad si los inversores estiman que el capex del sector está siendo demasiado elevado y los resultados de estas empresas no acompañan.

Los resultados de Oracle también pueden influir en ACS

Ayer conocimos las cifras de Oracle y más allá de la valoración de sus cuentas, lo interesante son las perspectivas de inversión. La compañía publicó un capex casi 3 veces superior al del año anterior y superando sus perspectivas. Además, anunció que para su 2027 fiscal el capex neto ascendería a unos 70.000 millones de dólares, lo que supondría otro aumento de alrededor del 40% interanual, que financiará tanto con una ampliación de capital, como con emisiones de deuda por un valor total de unos 40.000 millones de dólares.

Esto tiene un mensaje claro para los inversores: las inversiones en centros de datos continuarán en auge y ACS como constructora es una de las principales beneficiadas de esta tendencia. Por ello, pensamos que parte de las subidas de hoy también se deben al aumento de las expectativas por parte de los inversores sobre el aumento de las inversiones en centros de datos.