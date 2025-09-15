Las acciones de Aena sufren tras el conflicto con Ryanair

Las acciones de Aena retroceden en la sesión del lunes debido a una disputa reputacional con Ryanair. La compañía dedicada a la gestión de aeropuertos y helipuertos en España ha entrado en un conflicto con una de las principales aerolíneas operadas en la Península por un aumento en las tasas aeroportuarias.

Ryanair abandona algunos aeropuertos españoles

Ryanair ha intensificado su pulso con Aena al advertir que podría retirar hasta un millón de plazas adicionales el próximo verano si el gestor aeroportuario no revierte la subida del 6,5% en las tasas. Dicha subida llega tras diez años de congelación de precios.

La aerolínea irlandesa ya había reducido un 16% su capacidad para este invierno, decisión que conlleva el cierre de su base en Santiago y la suspensión de rutas a Vigo y Tenerife Norte a partir del 1 de enero. Estos recortes se suman a la eliminación de 800.000 asientos el pasado verano, lo que eleva el ajuste acumulado a casi dos millones de plazas y abre la puerta a que la cifra alcance los 2,8 millones si la compañía cumple con sus nuevas amenazas.

El repliegue de Ryanair está siendo aprovechado por sus competidores. Vueling, Iberia Express y Binter han incrementado ya en 434.000 los asientos disponibles frente a la pasada temporada de otoño-invierno. Dentro de este refuerzo, las filiales de IAG han anunciado la incorporación de 190.000 plazas adicionales en invierno, con un foco especial en Canarias, mientras que Binter ha planificado un crecimiento de 240.000 asientos, de los cuales 100.000 corresponden a Tenerife Norte.

A estas aerolíneas se suman Volotea y Wizz Air, que también han mostrado interés en ocupar parte del espacio dejado por Ryanair, configurando un escenario de reajuste en la oferta aérea en España en pleno pulso por las tasas aeroportuarias.

Las acciones de Aena sufren, pero IAG se beneficia

En la sesión de hoy, las acciones de Aena retroceden un 1,7% aunque avanzan un 21% en el acumulado del año. Por otro lado, las acciones de Ryanair pierden un 0,2% en la sesión de hoy pero avanzan un 33% en el acumulado del año.

El mayor beneficiado de este movimiento es el conglomerado aéreo IAG, que en la sesión de hoy avanza un 0,75%. En el acumulado del año, además, las acciones de la firma cotizan en positivo, con una subida del 22%.

Fuente: Plataforma de XTB

