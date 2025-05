Las acciones de Amazon celebran la tregua comercial

Las acciones de Amazon suben un 8,5% en la apertura de la sesión americana, confirmando el buen tono generalizado entre sus inversores. El mercado cotiza al alza ante la disminución de la tensión comercial y geopolítica entre Estados Unidos y China, que han alcanzado un acuerdo para reducir durante 90 días sus aranceles recíprocos. En concreto, Estados Unidos reducirá sus aranceles a las importaciones de China desde un 300% a un 30%, mientras que China rebajará los aranceles a las importaciones estadounidenses desde un 125% a un 10%, una noticia que ha sido bien recibida por los mercados a escala global. Las acciones de Amazon han sido una de las primeras en subir en premercado, y con el arranque de Wall Street, el incremento de su capitalización bursátil en 172.500 millones es ya una realidad. Las acciones de Amazon se disparan con el acuerdo de China y Estados Unidos La noticia de la tregua comercial llega días después de que Amazon presentase sus últimos resultados trimestrales, los cuales superaron las expectativas del mercado. En concreto, Amazon reportó unos ingresos de 155.700 millones de dólares, mejorando las previsiones de 155.290 millones de dólares, y un beneficio por acción de 1,59 dólares, con el que también superó la estimación de 1,37 dólares del mercado. Además, el beneficio operativo aumentó un 20%, hasta los 18.400 millones de dólares, y el margen operativo pasó de 11,3% a un 11,8%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Norteamérica fue la región que más contribuyó a los ingresos, con 92.900 millones de dólares, un 8% que en el ejercicio anterior, mientras que a escala internacional Amazon consiguió 33.500 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 5%. En el caso de Amazon Web Services (AWS), los ingresos aumentaron un 17%, hasta los 29.300 millones de dólares. Durante la presentación de resultados, Amazon también compartió sus expectativas para el próximo trimestre, en el que proyectaba unas ventas netas de entre 159.000 y 164.000 millones de dólares. Estas cifras se situaban por debajo de las expectativas del mercado y reflejaban la preocupación por el impacto que los aranceles y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que podrían frenar el gasto de los consumidores y afectar a la cadena de suministro de Amazon, especialmente en los productos procedentes del gigante asiático. Como consecuencia, tras la presentación de resultados las acciones de Amazon retrocedieron, pese a los buenos datos alcanzados en otras métricas clave. Y es que a pesar de que la mayor parte de los ingresos de la compañía proceden de Norteamérica, un amplio porcentaje de los productos que comercializa Amazon procede de China. La tregua comercial alcanzada por Estados Unidos y China, que entrará en vigor este miércoles 14 de mayo, es una noticia positiva para la compañía dirigida por Andy Jassy, que podría librarse de la presión sobre sus productos. En estos momentos, las acciones de Amazon están cotizando en los 208 dólares por título, impulsadas por el buen ánimo ante el acuerdo entre Estados Unidos y China. ¿Cómo comprar acciones de Amazon? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Amazon para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

