Las acciones de ArcelorMittal se hunden tras los resultados

Las acciones de ArcelorMittal se tiñeron de rojo tras la presentación de sus resultados del primer trimestre de 2025, en un contexto marcado por tensiones comerciales y la amenaza de nuevos aranceles desde Estados Unidos. A pesar del revés en el mercado, la acerera ha logrado mantener márgenes robustos. Hoy miércoles las acciones de ArcelorMittal pierden un 6% de su cotización y ponen fin a una tendencia alcista de seis sesiones. Los resultados del primer trimestre lastran las acciones de ArcelorMittal En los tres primeros meses del año, la compañía reportó ingresos por 14.798 millones de dólares, prácticamente sin cambios respecto al trimestre anterior. Lo destacable, sin embargo, fue el EBITDA, que alcanzó los 1.580 millones de dólares, o 116 dólares por tonelada, con una utilidad neta de 805 millones que revierte la pérdida de casi 400 millones del trimestre previo. Aunque el flujo de caja libre fue negativo (-1.351 millones), esta cifra responde a un patrón estacional de inversión en capital de trabajo, y no compromete su equilibrio financiero, respaldado por una deuda neta contenida y una ratio deuda/EBITDA de 1,17 veces. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En términos geográficos, el desempeño fue mixto. Norte América lideró la recuperación con un aumento del 64% de su EBITDA, impulsado por la normalización de las operaciones en México. En Brasil, la estacionalidad afectó negativamente a los resultados con una caída del 21%, mientras que Europa mostró un crecimiento en volúmenes pero presión en márgenes por precios más bajos. India, por su parte, se vio afectada por mantenimientos y condiciones adversas, aunque la minería brilló con una producción récord en Liberia que llevó al segmento a un EBITDA de 320 millones de dólares. En comparación con las expectativas del mercado, ArcelorMittal sorprendió positivamente en Estados Unidos y Europa, donde superó las previsiones de EBITDA, más del 50% en el caso de Norte América. A nivel operativo, Europa lideró la producción de acero con 7,987 millones de toneladas, seguida de Brasil (3,579 Mt) y Estados Unidos (2,255 Mt). En términos de ingresos, el Viejo Continente aportó 6.860 millones de euros, seguido por EE.UU. con 2.734 millones y Brasil con 2.516 millones. Otras divisiones como minería y soluciones sostenibles contribuyeron con 698 y 2.452 millones de euros, respectivamente. El futuro de ArcelorMittal Mirando al futuro, la compañía mantiene un ambicioso plan de expansión global. Entre los proyectos clave destaca la ampliación de su mina de hierro en Liberia, el arranque de un moderno horno eléctrico en Estados Unidos y el despliegue de capacidad adicional en India con una nueva planta de 7,3 millones de toneladas en Andhra Pradesh. Estas iniciativas tienen el potencial de añadir hasta 1.800 millones de dólares en EBITDA hacia 2027. El contexto de incertidumbre global, el encarecimiento del acero y otros materiales plantea dudas sobre el futuro de las acciones de ArcelorMittal, que hoy pierden más del 6% de su cotización en bolsa. Tras la tregua de 90 días sobre los aranceles del gobierno americano, la compañía acerera podría ver reducidos sus márgenes en caso de no plantear soluciones para dicho contexto. En su último informe trimestral, ArcelorMittal advierte que la prolongación de esta incertidumbre comercial está afectando la confianza empresarial y podría generar mayores disrupciones económicas si no se resuelve pronto. Las acciones de ArcelorMittal se posicionan hoy en la parte bajista del Ibex 35. En el Las. En el acumulado del año , no obstante, la compañía cotiza en positivo, con una subida de más del 9%.

