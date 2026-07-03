Las acciones de ArcelorMittal siguen en plena subida

Las acciones de ArcelorMittal están teniendo una gran semana y con las subidas de hoy, que superan el 3%, va de camino a cerrar dicha semana con un repunte de casi el 9%. Los motivos son claros y la ciclicidad de la compañía beneficia al movimiento. ¿Qué está pasando?

¿De verdad benefician los aranceles a ArcelorMittal?

Los aranceles son malos en términos generales porque suponen un sobrecoste para la economía. Sin embargo, son positivos para los sectores a los que protegen. Este es el caso del acero en Europa. Tal y como ya escribimos esta semana, el 1 de julio entraron en vigor los aranceles al acero por parte de Europa, y aunque era una noticia que ya se sabía, los inversores volvieron a prestar atención a estas compañías.

Dentro del Ibex 35, las acciones de ArcelorMittal son las más beneficiadas porque produce alrededor del 55% de su acero propio en Europa, mientras que ronda el 48% del total incluyendo la empresa conjunta en India. Es decir, es su principal región y los aranceles le protegen más que a otras compañías como Acerinox, con su negocio menos focalizado en Europa.

Además, al ser un negocio cíclico, sus acciones suelen experimentar fases de subidas y bajadas muy marcadas porque los inversores tratan de anticiparse a los momentos del ciclo. Ahora mismo el optimismo es muy elevado y aunque a nivel cifras la compañía todavía no esté en su mejor momento, los inversores ya descuentan unos buenos años venideros.

Las acciones de ArcelorMittal suben un 43% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de ArcelorMittal?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ArcelorMittal para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.