Las acciones de ArcelorMittal suben un 4% en la jornada de hoy después de que una gran casa de análisis le haya subido su precio objetivo y su recomendación. La compañía está viviendo un gran año a pesar de toda la incertidumbre global. ¿Qué está viendo el mercado?

Repunte de las acciones de ArcelorMittal

ArcelorMittal sigue de dulce y sus acciones repuntan hoy más de un 4%. El motivo de las subidas de hoy es que JPMorgan le ha elevado su precio objetivo de 42,7€ hasta los 46,1€ por acción, lo que supone un aumento de casi el 8%. Además, también ha elevado su recomendación desde “infraponderar” hasta “neutral”.

La firma achaca esta subida a que la compañía experimentará mayor poder de fijación de precios, aunque esto será generalizado para las empresas europeas. Recordemos que este mes entró en vigor el incremento del arancel europeo al acero extranjero. Por su parte, también señala que ArcelorMittal se debería beneficiar de la puesta en marcha de su instalación en Calvert y mejores precios en Estados Unidos.

En cualquier caso, a las acciones de ArcelorMittal le hacía poca falta esta subida de recomendación, ya que acumulan un año de grandes subidas.

En este 2026 las acciones de ArcelorMittal suben ya más de un 40%.

¿Cómo comprar acciones de ArcelorMittal?

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