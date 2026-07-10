Las acciones de ArcelorMittal suben un 4% en la jornada de hoy después de que una gran casa de análisis le haya subido su precio objetivo y su recomendación. La compañía está viviendo un gran año a pesar de toda la incertidumbre global. ¿Qué está viendo el mercado?
Repunte de las acciones de ArcelorMittal
ArcelorMittal sigue de dulce y sus acciones repuntan hoy más de un 4%. El motivo de las subidas de hoy es que JPMorgan le ha elevado su precio objetivo de 42,7€ hasta los 46,1€ por acción, lo que supone un aumento de casi el 8%. Además, también ha elevado su recomendación desde “infraponderar” hasta “neutral”.
La firma achaca esta subida a que la compañía experimentará mayor poder de fijación de precios, aunque esto será generalizado para las empresas europeas. Recordemos que este mes entró en vigor el incremento del arancel europeo al acero extranjero. Por su parte, también señala que ArcelorMittal se debería beneficiar de la puesta en marcha de su instalación en Calvert y mejores precios en Estados Unidos.
En cualquier caso, a las acciones de ArcelorMittal le hacía poca falta esta subida de recomendación, ya que acumulan un año de grandes subidas.
En este 2026 las acciones de ArcelorMittal suben ya más de un 40%.
¿Cómo comprar acciones de ArcelorMittal?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ArcelorMittal para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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