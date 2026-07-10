Las acciones de Grenergy están sufriendo un tropezón. Hablamos de una empresa que ha sido capaz de ejecutar una estrategia de desarrollo de proyectos para su posterior venta que le ha permitido multiplicar su EBITDA por 50 veces en 10 años, lo que supone un crecimiento anualizado del 47%. Sin embargo, sus acciones acumulan una caída del 20% desde sus máximos. ¿Fin del gran idilio?

El futuro de Grenergy está en el almacenamiento

Los parques de baterías representan la principal apuesta estratégica de Grenergy y el motor que impulsará su expansión en los próximos años. Dado que el gran talón de Aquiles de las energías renovables es su intermitencia, si la compañía logra liderar los macrocampos de almacenamiento, se quedará con una parte interesante del mercado. Su obra bandera es el Oasis de Atacama en Chile, un megaproyecto en pleno desierto que combinará una generación solar de aproximadamente 2,5 gigavatios (GW) con una descomunal capacidad de almacenamiento de 14 gigavatios (GW). Esta infraestructura se está ejecutando secuencialmente en ocho fases. Las cuatro primeras ya han sido vendidas con éxito, mientras que las etapas restantes se encuentran actualmente en fase de desarrollo o planificación, y contarán con el respaldo tecnológico de las megabaterías de BYD.

Radiografía financiera de Grenergy: alto capex pero riesgo controlado

El principal desafío de estos grandes despliegues es la enorme inyección de capital que requieren. Esta intensidad inversora ha tensionado temporalmente el balance de la compañía, elevando la ratio de deuda neta / EBITDA hasta las 5 veces y situando la relación capex / ingresos del 2025 en un elevado 82%.

Un matiz clave: a pesar de este notable apalancamiento, solo el 26% de la deuda es con recurso, lo que reduce de forma muy significativa el riesgo directo para la matriz de la empresa y aporta tranquilidad a los inversores.

Actualmente, la valoración de la compañía en el mercado está bastante ajustada, ya que cotiza a 30 veces los beneficios previstos para 2026. Si decidiéramos ser más optimistas y aplicáramos un múltiplo de 40 veces, el precio objetivo teórico para las acciones de Grenergy ascendería a los 136,7 euros, lo que supondría un potencial de subida del 30%. Por debajo de los 90 euros, las acciones de Grenergy comenzarían a cotizar a ratios mucho más atractivos. Si sumamos a esto la sólida gestión de la firma y el fuerte compromiso de su CEO y fundador, estamos ante un negocio sumamente interesante para mantener bajo el radar.

¿Cómo comprar acciones de Grenergy?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Grenergy para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.