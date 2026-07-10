El Ibex 35 empieza a animarse de nuevo. ¿Siguiente destino los 20.000 puntos?

El Ibex 35 continúa con su particular recuperación y de nuevo empieza a apuntar a los 20.000 puntos. Aunque todavía le queda recorrido, los mercados parecen tolerar un escenario de ataques en el estrecho de Ormuz y no están valorando una caída prolongada del tráfico de buques. Aunque los repuntes de hoy no son tan elevados, el selectivo español es el índice que más sube de Europa.
Empresas del Ibex 35 que más suben
Las acciones de ArcelorMittal son las más alcistas de la sesión de hoy después de que JPMorgan mejorara su calificación de “infraponderar” a “neutral”, además de incrementar también su precio objetivo desde los 42,7€ hasta 46,1€. La firma argumenta un mayor poder de fijación de precios para los próximos años, lo que realmente podemos achacar en parte a los aranceles europeos. Sin embargo, también señalan fortaleza en otras regiones como Estados Unidos. Acerinox también se está viendo animada en la sesión, mientras que IAG se beneficia de las caídas de los precios del crudo de la jornada de hoy.
Empresas del Ibex 35 que más bajan
En la parte baja del Ibex 35 hay poco que comentar. Indra está cayendo casi un 2%, pero se trata de una tónica generalizada del sector defensa. Por su parte, Fluidra y Solaria también caen, pero son movimientos bastante moderados.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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