Las acciones de ArcelorMittal (MTS.ES) y Acerinox (ACX1.ES) se están subiendo con fuerza en la jornada de hoy después de que la UE esté planeando imponer aranceles sobre el acero a China. Recordemos que uno de los problemas del sector es el exceso de oferta que proviene del país asiático y los aranceles busca eliminarlo. ¿Es la solución?

Las acciones de ArcelorMittal suben más de un 3%, mientras que las de Acerinox se acercan a esa cifra. El motivo principal es que la UE estaría planeando imponer aranceles de entre el 25% y el 50% al acero chino y a productos relacionados en las próximas semanas, según un periódico alemán.

Aunque no es oficial, esto cuadraría con lo que ya comentó Von der Leyen a comienzos de mes sobre proponer un nuevo método para frenar las importaciones chinas de acero y proteger a los productores locales. Recordemos que el problema del sector actualmente es el exceso de oferta a nivel global, muy influenciado por el exceso de oferta en la propia China. La crisis inmobiliaria sigue presente en el país asiático y todo el acero que ahora no se utiliza en este sector se está exportando a los mercados internacionales, lo que está presionando los precios a la baja. Tanto es así, que más de la mitad del acero producido en el mundo proviene de China y se espera que este año las exportaciones del país alcancen un máximo histórico de entre 115 y 120 millones de toneladas.

¿Cómo de importante es para ArcelorMittal o Acerinox?

ArcelorMittal produce alrededor del 57% del acero total en Europa, mientras que la región representa el 44% de sus ingresos. Esto nos indica la gran importancia para la compañía y de ahí que las subidas sean mayores que para Acerinox, mucho más dependiente de Estados Unidos. En concreto, América representa el 52% de los ingresos de Acerinox, mientras que Europa representa algo más del 35%.

Estos aranceles beneficiarán al sector europeo, pero perjudicarán al consumidor europeo por no poder beneficiarse de los bajos precios del acero.

Las acciones de ArcelorMittal han subido más de un 35% en este 2025, mientras que Acerinox lo ha hecho en un 15%.

