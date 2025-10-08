Las acciones de ASML retroceden hoy un 2% en Bolsa ante las dudas sobre su crecimiento en 2026, a pesar de haber presentado el pasado mes de julio unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. Durante la presentación, la compañía anunció un profit warning y la dirección advirtió que, debido al aumento de la incertidumbre macroeconómica y geopolítica (incluidas las tensiones arancelarias), no podía garantizar crecimientos sólidos para el próximo año, unas palabras que podrían haber provocado un ajuste de expectativas por parte del mercado.

Las acciones de ASML acusan las dudas de su CEO

A pesar de que los resultados del segundo trimestre de 2025 de la compañía superaron expectativas, el tono conservador de la directiva inquietó a los inversores. El CEO de ASML, Christophe Fouquet, señaló que aunque ven fortalezas para 2026 por la demanda de chips de inteligencia artificial, el entorno macro y político les impide confirmar un crecimiento asegurado. Por otro lado, el ritmo de adopción de sus máquinas EUV sigue siendo alto, pero no alcanza las expectativas anteriores del mercado.

Aun así, el volumen de negociación en ASML es 15 veces superior al promedio para esta hora del día, según datos de Bloomberg. Con respecto a sus valoraciones, HSBC ha elevado el precio objetivo de las acciones de ASML debido a una optimización en sus resultados, con fecha de publicación prevista para el próximo 15 de octubre. En general, el mercado da a ASML 31 recomendaciones de compra, nueve de retención y dos de venta.

ASML cotiza a un PER de 34 veces. Cabe señalar que, para empresas con múltiplos por encima de 30 veces, cualquier señal de ralentización futura se traduce rápidamente en retrocesos en bolsa por ajuste de valoración (re-rating). La rentabilidad por dividendo de la compañía es del 0,8% en los últimos 12 meses y del 0,8% según las proyecciones de dividendos de Bloomberg para los próximos 12 meses.

En la sesión de hoy, las acciones de ASML bajan desde los 878,2 euros hasta los 861,7 euros actuales. Pese a ello, el repunte en los últimos 30 días es del 24%. En el acumulado del año, además, la compañía cotiza en positivo, con una subida de más del 25%.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de ASML?

