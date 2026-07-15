ASML Holding ha arrancado este miércoles la temporada de resultados tecnológicos en Europa con un trimestre de récord. La compañía con sede en Veldhoven ha anunciado antes de la apertura del mercado europeo unos ingresos netos del segundo trimestre de 9.300 millones de euros, un margen bruto del 54,0% y un beneficio neto de 2.900 millones de euros.

Estos números llegan en un contexto clave para el título, tras arrastrar un 11% de caída desde sus máximos históricos, logrados hace dos semanas. La causa de este retroceso se centraba en los temores a nuevas restricciones de exportación de Estados Unidos hacia China. Tras la presentación, las acciones de ASML se disparan, con una subida de más de un 4%. ¿Qué hay detrás de las cifras del gigante tecnológico?

ASML bate todas las previsiones

ASML no solo superó su propia guía trimestral, sino que lo hizo en todas las líneas. Los 9.300 millones de euros de facturación se sitúan por encima del techo del rango guiado (9.000 millones) y rozan un 6% por encima del consenso de LSEG, que apuntaba a 8.800 millones y a un crecimiento interanual del 14%. El margen bruto, del 54,0%, mejora en más de dos puntos enteros la horquilla del 51% al 52% que la dirección había comunicado en abril.

Respecto al primer trimestre, los ingresos avanzan ligeramente (de 8.770 a 9.300 millones de euros) y el beneficio neto sube de 2.760 a 2.900 millones de euros, contrarrestando el mensaje previo de la dirección, que había apuntado a un segundo trimestre ligeramente inferior al primero.

ASML encadena otro hito: tercera revisión al alza de la guía anual

Además de presentar unas cifras récord, ASML ha realizado una revisión alcista de las perspectivas, elevando sus previsiones para el conjunto de 2026, la tercera subida consecutiva. Ahora, el grupo espera unas ventas netas anuales de entre 43.000 y 45.000 millones de euros, con un margen bruto del 54% al 56%. Ambos rangos sustituyen a la guía anterior de 36.000 a 40.000 millones y del 51% y al 53% de margen.

La nueva horquilla implica un salto de aproximadamente 7.000 millones de euros en el punto medio respecto a la guía previa, un movimiento poco habitual por su magnitud. Paralelamente, la compañía ha guiado el tercer trimestre con un rango de ventas de 11.000 a 12.000 millones de euros y un margen bruto del 55% al 57%, lo que anticipa una aceleración clara de las entregas en el segundo semestre.

La incógnita sobre las reservas de pedidos

Uno de los datos más esperados cada trimestre, las reservas netas, ya no se publica de forma individualizada. Desde el primer trimestre de 2026, ASML dejó de divulgar esta cifra trimestralmente argumentando que los pedidos grandes e irregulares distorsionaban la percepción del impulso subyacente; la cartera de pedidos es ahora una información esencialmente anual. Por ello, las previsiones de la dirección, el ritmo de envíos y los comentarios sobre la demanda de máquinas de litografía avanzada (EUV y High-NA EUV) son ahora los principales indicadores disponibles.

El factor China, la única sombra

La otra lectura del trimestre llega por la geografía. La exposición a China, que llegó a representar en torno a un tercio de los ingresos en 2025, se ha reducido drásticamente: supuso el 19% de las ventas en el primer trimestre, frente al 36% del trimestre anterior, y la compañía guía que rondará el 20% en el conjunto de 2026 a través de sistemas DUV menos avanzados aún permitidos.

Al mismo tiempo, el riesgo regulatorio sigue presente, en forma de las nuevas medidas estadounidenses para bloquear exportaciones a China, incluida la amenaza de prohibir la venta y el servicio de los sistemas de inmersión DUV, que representarían aproximadamente un quinto de los ingresos anuales esperados. El propio consejero delegado, Christophe Fouquet, había afirmado en abril que ASML hacía “todo lo posible” por no convertirse de nuevo en un cuello de botella de la industria, como ocurrió durante la pandemia.

Opinión del departamento de análisis de XTB España sobre los resultados de ASML

Más allá del evidente cumplimiento de cifras, lo realmente significativo del segundo trimestre de ASML no son los 9.300 millones de euros de facturación, sino la combinación de tres señales: un margen bruto que recupera los dos puntos perdidos respecto a la guía, una revisión al alza de la guía anual de cerca de 7.000 millones de euros en el punto medio y una guía del tercer trimestre que acelera nada más empezar. Es decir, la compañía no solo factura más, sino que lo hace con mejor mezcla de producto y con una visibilidad de demanda que se extiende al segundo semestre. Eso valida la línea argumental de que el superciclo de la litografía avanzada sigue vivo y que el parón del primer trimestre era más un tema de calendario de envíos que un enfriamiento real del pedido.

ASML ha superado previsiones en métricas clave como ingresos, margen bruto y beneficio neto, que se han situado por encima tanto de la guía de la compañía como del consenso del mercado, y la firma ha acompañado con una subida sustancial de la guía anual y un tercer trimestre guiado por encima de los 11.000 millones de euros. El tirón procede del ciclo de inversión en infraestructura de IA, que sigue sosteniendo la demanda de las herramientas de litografía más avanzadas

Cotización de las acciones de ASML

Las acciones de ASML repuntan un 4,7% en estos momentos, aglutinando un avance del 79,6% en lo que va de año. Esto supone una valoración exigente que no deja margen para la decepción. La subida de guía es contundente, pero también es la tercera consecutiva, lo que significa que el mercado cada vez necesita más para sorprenderse al alza.

El verdadero catalizador de los próximos meses no será tanto el cumplimiento trimestral, que se da por bueno, como la evolución del frente regulatorio con China y la capacidad de TSMC y los fabricantes surcoreanos para sostener el ritmo de pedidos de High-NA EUV de cara a 2027. Mientras ambos frentes no se deterioren, ASML funcionará como un termómetro claro, y probablemente como el principal beneficiario, del recorrido que todavía queda en el boom de la IA.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de ASML?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ASML (ASML.NL) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.