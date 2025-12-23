¿Por qué las acciones del Banco Sabadell caen más de un 2%?

Las acciones del Banco Sabadell cotizan hoy a la baja y se sitúan entre las más bajistas de la sesión del Ibex 35. La entidad catalana se está anotando un descenso de más del 2% en un inicio de jornada marcado por la volatilidad y por un factor clave que está afectando a su cotización: el descuento del dividendo que repartirá la próxima semana.

Las acciones del Banco Sabadell descuentan dividendo

En concreto, el Banco Sabadell está descontando un dividendo de 0,07 euros brutos, el cual abonará a sus accionistas el próximo lunes 29 de diciembre. La entidad catalana, que en plena OPA de BBVA anunció una generosa retribución para reforzar el apoyo de sus inversores, cierra así su calendario de pagos de 2025 con un abono adicional, tras el reparto realizado el pasado mes de agosto.

Este último dividendo del año ofrece una rentabilidad del 2%, una cifra superior a la caída que están registrando hoy las acciones del Banco Sabadell, que en estos momentos retroceden un 2,3%. De no haber descontando este reparto, por tanto, las acciones del Banco Sabadell seguirían cotizando en la zona baja del Ibex 35, aunque con una caída mucho menos pronunciada.

Nuevos dividendos

El importe del dividendo descontado hoy en la cotización del Banco Sabadell es idéntico al que la entidad distribuyó en agosto, en lo que representó un movimiento excepcional dentro del contexto de la OPA por parte de BBVA. Y es que para hacer frente a dicha operación, el Banco Sabadell decidió modificar este año su política de retribución al accionista, incorporando por primera vez un tercer pago intermedio en agosto.

Hasta este año, el Banco Sabadell solía efectuar dos pagos anuales: uno en diciembre y otro, de carácter complementario, entre marzo y abril del ejercicio siguiente, tras la celebración de la Junta General de Accionistas. En la última Junta, Sabadell aprobó el nuevo esquema que incluye el dividendo de agosto, lo que ha supuesto un incremento de la remuneración al accionista respecto a 2024. Entonces, el banco distribuyó un total de 0,2044 euros por acción en dos tramos: uno inicial en octubre (0,08 euros por acción) y otro complementario en marzo de 2025, por 0,1244 euros, con cargo al ejercicio precedente.

De cara al futuro, los inversores esperan el anunciado “macrodividendo”. En esa misma Junta, el Banco Sabadell comunicó que, una vez se complete la venta de su filial británica TSB —prevista para el primer semestre de 2026—, abonará un dividendo extraordinario de 0,50 euros por acción. Este pago supondría una rentabilidad cercana al 14,7% a los precios actuales. Así, quienes mantengan las acciones del Banco Sabadell para cobrar tanto el dividendo ordinario como el extraordinario podrían recibir una remuneración total de unos 0,57 euros por título, equivalente a una rentabilidad próxima al 17%, muy superior a la habitual en el sector.

Las acciones del Banco Sabadell, pese a la caída registrada en esta sesión, se revalorizan un 77% en lo que llevamos de año.

¿Cómo comprar acciones del Banco Sabadell?

