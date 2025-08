Las acciones de Sabadell suben tras aprobar la venta de TSB

Las acciones del Sabadell suben con fuerza tras aprobarse el mayor dividendo en la historia de la entidad y la venta de su filial británica TSB al banco Santander en un día histórico para la entidad. Las acciones de Sabadell han alcanzado los 3,23 euros por título y se acercan a los máximos anuales alcanzados el pasado 31 de julio. Se trata del valor más alto que alcanza el banco en el mercado desde 2009. Aprobación dividendo de Sabadell En su Junta de Accionistas, Sabadell ha acordado que repartirá un macro dividendo de 2.500 millones de euros generado por la venta de la filial británica, TSB, por 3.100 millones. Esto equivale a 50 céntimos brutos por acción pagaderos en los primeros meses de 2026, previsiblemente entre marzo y abril, tras cerrar la venta de la filial. La aprobación ha tenido un respaldo casi unánime de los accionistas presentes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El reparto del que es el mayor dividendo en los 144 años de historia de Sabadell ha acumulado un 99% de votos favorables de los accionistas que han asistido a la segunda junta extraordinaria, asociada a la venta de TSB. Se encontraban presentes y representados más de 90.000 accionistas, dueños del 74,82% del capital social, el más alto en una junta desde el año 2004. Con la aprobación de la venta, el Banco Sabadell clarifica su estrategia, ya avanzada públicamente, de poner mayor foco en España, donde el banco tiene mayor capacidad de crecimiento como banco universal y de servicio a sus clientes. Operación independiente de la OPA de BBVA "Esta junta es independiente de la OPA y se propondría llevar a cabo, tanto en el contexto actual, como en un contexto sin OPA, por su clara aportación beneficiosa para el banco y sus accionistas y por su alineamiento con la estrategia definida por el Consejo de Administración", arrancaba Oliu su discurso a los accionistas antes de producirse la votación. La cúpula del Sabadell ha insistido durante ambas juntas en que la venta de TSB no es un movimiento defensivo en clave opa y que la transacción en el mercado británico se hubiera ejecutado con o sin el proceso iniciado por BBVA. Opinión de XTB sobre la Junta de Accionistas del Sabadell El mensaje ofrecido por los accionistas del Sabadell al aprobar ambas operaciones a BBVA es que para que acudan a la OPA tendrían que subir la oferta para cubrir la prima negativa, que asciende con los resultados de hoy, ya que la fusión ya no la justifica. Los incentivos actuales para aceptar la OPA son reducidos y los accionistas tendrían que esperar mínimo 3 años para ver sus frutos. Además, Sabadell se está defendiendo bien con ese incremento de la remuneración al accionista, y los números del pasado trimestre eran una bola de partido que la entidad ha sabido ganar. Por el lado de BBVA, tampoco vemos clara la operación. El atractivo para el banco es menor y el margen de seguridad ante cualquier evento sería muy reducido. Esta estrategia sería arriesgada para la entidad vasca, teniendo en cuenta que la banca se encuentra en un pico de ciclo y los múltiplos ya son muy elevados. La economía empieza a dar señales de alarma y un sector como el bancario debido a su carácter cíclico podría acusar una menor actividad y decisiones de política monetaria expansivas para impulsar el crecimiento. En nuestra opinión, el veto a la fusión por parte del Gobierno ha sido lo que ha reducido considerablemente las posibilidades de éxito de la OPA, ya que, aunque sea temporal, la operación pierde sentido económico y atractivo para los accionistas, que no dejan de fijarse en el corto plazo y en la remuneración directa a través de dividendos o recompras. Las acciones del Sabadell se están anotando una subida cercana al 2% en la jornada de hoy. En el acumulado del año, además, las acciones del Sabadell se disparan más de un 73%.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.