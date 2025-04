Las acciones de Boeing caen un 3% 📉

Las acciones de Boeing (BA.US) caen un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos despu茅s de que se haya informado de que China ha ordenado a sus aerol铆neas nacionales que detengan la recepci贸n de aviones adicionales del fabricante estadounidense, en medio de la creciente guerra comercial contra Estados Unidos. Seg煤n Bloomberg, Pek铆n tambi茅n habr铆a solicitado a las aerol铆neas chinas que suspendan la compra de equipos y piezas de aviaci贸n a empresas estadounidenses. En teor铆a, si Boeing no puede entregar aviones a China, existe el riesgo de que se alargue la vida 煤til de los aviones m谩s antiguos, lo que significa que permanecer谩n en funcionamiento durante m谩s tiempo en lugar de ser reemplazados.

Esto parece favorecer el negocio de ciertas empresas estadounidenses como Heico (HEI.US), estrechamente vinculada a Boeing, al aumentar potencialmente la demanda de servicios de mantenimiento y piezas de repuesto para aeronaves. Las aerol铆neas tambi茅n podr铆an verse obligadas a intensificar las reparaciones y el mantenimiento para mantener sus flotas operativas. Las acciones de Heico suben casi un 1% antes de la apertura del mercado. Los nuevos aranceles a las importaciones estadounidenses duplican con creces el coste de las aeronaves y piezas de fabricaci贸n estadounidense, lo que dificulta que las aerol铆neas chinas acepten entregas de Boeing. Las acciones de Boeing han ca铆do m谩s de un 10% en lo que va de a帽o, y la compa帽铆a a煤n no ha respondido a una solicitud de comentarios. La guerra comercial en curso est谩 agravando los desaf铆os estrat茅gicos de Boeing. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Precio de las acciones de Boeing 聽 Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.