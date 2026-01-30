📈Las acciones de Caixa despegan un 4% tras resultados

Las acciones de CaixaBank suben un 4% después de presentar unas cifras mejores de lo esperado en el cuarto trimestre del 2025, pero con caída del beneficio neto. ¿Qué nos dice de la salud de la banca?

Cifras clave de los resultados del cuarto trimestre del 2025 de CaixaBank

Margen de intereses: 2.715 millones de euros, -1% interanual y -0,2% frente al consenso de analistas

Comisiones netas: 1.043 millones de euros, +4,2% interanual y +1,6% frente al consenso de analistas

Beneficio neto: 1.494 millones de euros, -2,9% interanual y +8,5% frente al consenso de analistas

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de CaixaBank

Evolución del margen de intereses de CaixaBank

En general los resultados de Caixa son buenos, mostrando una buena gestión de las coberturas para paliar la caída de los tipos de interés. El margen de intereses del 4T2025 tan solo cayó un 1% interanual (-3,9% en 2025), incrementándose en términos intertrimestrales un 1,5%. Este crecimiento intertrimestral se ha debido principalmente a un aumento del volumen de crédito (+38 millones de euros) y de la cartera ALCO (para cubrir caída de tipos, +45 millones de euros), compensando el impacto de -42 millones de euros de la caída de los tipos. De hecho, la cartera crediticia se incrementó en un 6,4% interanual y un 2% intertrimestral, lo que muestra que hay demanda crédito. El diferencial de la clientela sigue contrayéndose, al igual que el rendimiento de la cartera crediticia, pero CaixaBank está siendo capaz de captar depósitos (+5,8% interanual 4T2025) a pesar de que el coste de dichos depósitos sigue cayendo, manteniendo la proporción de remunerados (27%) y no remunerados.

La gestión de activos impulsa las comisiones

Las comisiones netas en el cuarto trimestre (+5% en 2025) se vieron impulsadas por los ingresos por activos bajo gestión, que aumentaron un 11% interanual, beneficiada por las comisiones de éxito de los planes de pensiones, que se reconocen íntegramente en el cuarto trimestre. Mientras, los ingresos por gestión patrimonial también se ven afectados por la imputación lineal de las comisiones de éxito de los unit linked, ya que en 2024 se imputaron al completo en el último trimestre. En cualquier caso, la integración de los productos financieros entre los clientes de Caixa sigue aumentando, con alrededor del 27% de ellos. En ese sentido, el auge del paquete MyBox está permitiendo integrar productos de ahorro y seguros (con una integración muy superior al resto del mercado). De hecho, el crecimiento de los seguros de vida-riesgo es mucho mayor en los últimos años que los del resto del sector. El 81% de las nuevas primas de seguros de protección vienen de MyBox (donde se incluyen varios seguros que cobran en una cuóta conjunta), representando ya más del 63% de la cartera, lo que le da una mayor visibilidad de ingresos. Además, esto va en concordancia con el aumento de la cartera hipotecaria (+1,7% intertrimestral y +5,5% interanual).

Conclusión

Pensamos que el mercado se ha sorprendido de la resistencia del margen de intereses y la buena evolución de las comisiones. Además, la entidad espera un crecimiento del margen de intereses para 2026 de al menos el 3%, adelantando su objetivo para 2027. Sin duda, este ha sido el punto más positivo de la presentación de resultados, por lo que achacamos las subidas a esto. En cualquier caso, no pensamos que de cara a 2026 el beneficio neto pueda crecer mucho más del 3% (+1,8% en 2025), ya que la empresa espera un aumento de los costes operativos del 4,5%, lo que compensaría el crecimiento del 5% de los ingresos por servicios. Esto dejaría el crecimiento del dividendo también capado simplemente por payout, pero al tener un buen colchón de capital podría echar mano de él.

En definitiva, pensamos que los resultados de CaixaBank muestran solidez, pero pensamos que también suponen un techo para grandes revalorizaciones.

Las acciones de CaixaBank suben un 1,7% en este 2026.

