Dentro del sector bancario español, se pueden identificar varias compañías que ocupan una clara posición de liderazgo. Una de ellas es Caixabank, un banco catalán que se sitúa, junto al Banco Santander
y BBVA
, como una de las tres mayores entidades financieras del país. Con unos orígenes que se remontan a principios del siglo XX, Caixabank puede presumir no solo de contar con un alto volumen de ingresos y clientes, sino también de formar parte del selectivo de referencia de España, el Ibex-35, y de ser una de las empresas con mayor valoración bursátil de su sector
, lo que convierte a sus acciones en una alternativa de gran interés para aquellos que busquen invertir en esta industria.
¿Qué es Caixabank?
Caixabank es una entidad especializada en banca minorista que se posiciona como uno de los tres grandes bancos de España
, junto al Banco Santander y BBVA. Los orígenes de Caixabank se remontan a principios del siglo XX, cuando Francesc Moragas fundó la Caja de Pensiones para la Vejez con el apoyo de diversas entidades de la sociedad civil catalana.
Esta primera entidad, que vio la luz al público en 1905, nació con el propósito de estimular el ahorro y la previsión
y en sus primeros años estuvo estrechamente vinculada al territorio catalán, aunque poco a poco fue expandiéndose a lo largo del país. En 1913, la entidad abrió sus puertas en las Islas Baleares y en 1989, con el cambio de ley que permitía a las Cajas abrir oficinas fuera de su lugar de origen, comenzó a crecer por el territorio nacional
bajo el conglomerado GrupCaixa, un grupo construido en 1984 para facilitar su crecimiento y en el que se englobaron todas sus filiales y servicios.
En 1990, la entidad se fusionó con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, dando lugar a la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, conocida popularmente como La Caixa. Esta nueva entidad centró su actividad en cinco segmentos: banca, seguros, sociedades financieras, valores e inmobiliarias. Cinco años después de la fusión, la Caixa comenzó su expansión internacional
con la compra del 6,51% del Banco Português de Investimento (BPI).
Entre finales de los 90 y principios de los 2000, la Caixa continuó mejorando y expandiendo su negocio, llegando a superar los 10 millones de clientes en 2006
. En 2010, la compañía se fusionó con Caixa Girona y en 2011 segmentó su negocio bancario, traspasándolo a Criteria CaixaCorp. Este traspaso marcó el nacimiento de Caixabank, que en julio de ese mismo año salió a Bolsa.
Tras su creación, Caixabank completó varias compras e integraciones
que le permitieron aumentar su tamaño. Así, en 2017 cerró la OPA por la que se hizo con el 84,51% del banco portugués BPI y que le permitió convertirse en el líder del mercado ibérico en banca minorista, y en 2021 culminó una de las mayores operaciones del sector español: la fusión con Bankia
, por la que se convirtió en la entidad más grande del país. Actualmente, Caixabank tiene presencia en más de 20 países, tanto dentro como fuera de Europa, y suma más de 20 millones de clientes.
Caixabank en Bolsa: ¿dónde cotiza y cuándo entró en el mercado de valores?
Como una de las principales entidades financieras de España, Caixabank no solo opera en Bolsa, sino que también está presente en varios índices bursátiles
de destacada importancia. En concreto, las acciones de Caixabank cotizan en los mercados continuos de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y forman parte del índice de referencia español, el Ibex-35, desde 2011.
¿Cuáles han sido los últimos resultados de Caixabank?
Al ser uno de los tres grandes bancos de España, las presentaciones de resultados de Caixabank ocupan un lugar de interés dentro del calendario de los inversores. Esta entidad tiene un enorme peso en la industria bancaria
y a lo largo de su historia ha obtenido grandes cifras, batiendo sus propios récords y superando tanto sus expectativas como las de los analistas. Aun así, su evolución no está exenta de fluctuaciones, y al igual que ocurre con todas las empresas, hay años que han roto con su trayectoria ascendente.
Este es el caso de 2020, el primer año de la pandemia de la Covid-19, que arrastró los resultados de múltiples empresas a escala global. En el caso de Caixabank, este año se cerró con un descenso del 19% con respecto a 2019
y unos beneficios totales de 1.381 millones de euros. A pesar de esta caída, la entidad obtuvo unos resultados mejores de lo esperado y se posicionó como el banco con mayor beneficios del ejercicio.
En 2021, año que coincidió con la finalización de su fusión con Bankia, la entidad firmó unos beneficios de 5.226 millones de euros
, cuatro veces más que en 2020. Los datos, además, fueron mejores que los alcanzados en 2019, año en el que sumó 1.705 millones de euros de beneficio. En 2022, la entidad volvió a sumar pérdidas, al caer sus beneficios un 39,8%, hasta los 3.145 millones de euros.
Los resultados de 2022 pusieron de manifiesto el enorme impacto que la fusión con Bankia tuvo en los resultados de la compañía, que habría cerrado el año en positivo de no haber sido por la operación. Tras este bache, Caixabank registró en 2023 un aumento de sus beneficios del 53,9%
, hasta los 4.816 millones de euros, consiguiendo así su segundo mejor resultado histórico, solo por detrás de los impresionantes datos de 2021. Sus últimos resultados, correspondientes al primer semestre de 2024, muestran que la entidad ha obtenido 2.675 millones de euros de beneficio hasta el mes de junio, un 25,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Comprar acciones de Caixabank
Comprar acciones de Caixabank en XTB es muy sencillo. Solo tienes que abrirte una cuenta, entrar en tu App o plataforma de ordenador, ir al apartado de acciones de España y seleccionar el nombre de Caixabank (o el ticker CABK.ES). Tras esto, debes seleccionar el número de acciones que deseas comprar
o introducir el importe que deseas invertir. Como es natural, para poder procesar la compra habrá que valorar tanto el capital disponible en tu cuenta de XTB como el precio al que cotizan las acciones de Caixabank.
Comprar acciones de Caixabank con XTB no conlleva ningún coste de transacción para los primeros 100.000 euros mensuales
que se inviertan. Superado este importe, el coste será de 0,2%, con un mínimo de 10 euros. En cuanto a comisiones de custodia, los usuarios no tendrán que asumir ningún coste siempre y cuando el total de su cartera sea 250.000 euros o menos, lo que puede resultar de interés para aquellos inversores que miren a largo plazo.
En cuanto a las comisiones de tipo de cambio, es importante saber que las acciones de Caixabank, como todos los títulos del mercado continuo de España, cotizan en euros. Por tanto, si tu cuenta de XTB está en euros, no pagarás comisiones de tipo de cambio.
¿Cuál es el precio de las acciones de Caixabank?
A la hora de comprar acciones de Caixabank, conviene no solo conocer el precio en el que se mueven, sino también hacer un seguimiento de sus posibles cambios
para maximizar nuestra estrategia de inversión. Actualmente, las acciones de Caixabank se sitúan por encima de los cinco euros por título, aunque este coste ha ido fluctuando con el paso de los años. De hecho, en los años anteriores, el precio de las acciones de Caixabank osciló entre los dos y cuatro euros por título
, lo que pone de manifiesto la positiva evolución que estos títulos han experimentado.
Antes de invertir en esta entidad, se debe tener en cuenta que este importe fluctúa de forma diaria en función de los movimientos de los mercados
y de las expectativas que los inversores tengan sobre el banco, por lo que es importante consultarlo antes de realizar cualquier tipo de operación.
¿Reparte dividendos Caixabank?
La política de dividendos
es un factor que puede motivar a los inversores a invertir en una u otra compañía. En el caso de Caixabank, el banco suele remunerar a sus accionistas
. En concreto, el banco otorgó un dividendo del 55% de su beneficio neto en 2022 y un dividendo equivalente al 60% de su beneficio neto en 2023. Para 2024, la entidad ha fijado una política de remuneración de entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado, el cual distribuye en dos pagos: uno en noviembre y otro en abril.
De cara a comprar acciones de Caixabank, no obstante, se debe tener en cuenta que, al igual que ocurre con la gran mayoría de empresas, los inversores no solo tienen en cuenta el dividendo
, sino también las favorables perspectivas de crecimiento de cara a futuro de los rendimientos.