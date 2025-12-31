lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.
CABK.ES

CABK.ES - Acciones de Caixabank

CaixaBank SA
Abrir cuenta
MÁS POPULARES

Ningún resultado encontrado ""

Lista completa de instrumentos disponibles

Ir a la página de instrumentos
El rendimiento pasado o las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable del rendimiento futuro.
Descargar la APP gratuita
ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestra sección de Noticias

Más noticias
INFO DEL INSTRUMENTO

Invierte en CaixaBank SA SIN comisiones

Dentro del sector bancario español, se pueden identificar varias compañías que ocupan una clara posición de liderazgo. Una de ellas es Caixabank, un banco catalán que se sitúa, junto al Banco Santander y BBVA, como una de las tres mayores entidades financieras del país. Con unos orígenes que se remontan a principios del siglo XX, Caixabank puede presumir no solo de contar con un alto volumen de ingresos y clientes, sino también de formar parte del selectivo de referencia de España, el Ibex-35, y de ser una de las empresas con mayor valoración bursátil de su sector, lo que convierte a sus acciones en una alternativa de gran interés para aquellos que busquen invertir en esta industria.

¿Qué es Caixabank?


Caixabank es una entidad especializada en banca minorista que se posiciona como uno de los tres grandes bancos de España, junto al Banco Santander y BBVA. Los orígenes de Caixabank se remontan a principios del siglo XX, cuando Francesc Moragas fundó la Caja de Pensiones para la Vejez con el apoyo de diversas entidades de la sociedad civil catalana.

Esta primera entidad, que vio la luz al público en 1905, nació con el propósito de estimular el ahorro y la previsión y en sus primeros años estuvo estrechamente vinculada al territorio catalán, aunque poco a poco fue expandiéndose a lo largo del país. En 1913, la entidad abrió sus puertas en las Islas Baleares y en 1989, con el cambio de ley que permitía a las Cajas abrir oficinas fuera de su lugar de origen, comenzó a crecer por el territorio nacional bajo el conglomerado GrupCaixa, un grupo construido en 1984 para facilitar su crecimiento y en el que se englobaron todas sus filiales y servicios.

En 1990, la entidad se fusionó con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, dando lugar a la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, conocida popularmente como La Caixa. Esta nueva entidad centró su actividad en cinco segmentos: banca, seguros, sociedades financieras, valores e inmobiliarias. Cinco años después de la fusión, la Caixa comenzó su expansión internacional con la compra del 6,51% del Banco Português de Investimento (BPI).

Entre finales de los 90 y principios de los 2000, la Caixa continuó mejorando y expandiendo su negocio, llegando a superar los 10 millones de clientes en 2006. En 2010, la compañía se fusionó con Caixa Girona y en 2011 segmentó su negocio bancario, traspasándolo a Criteria CaixaCorp. Este traspaso marcó el nacimiento de Caixabank, que en julio de ese mismo año salió a Bolsa.

Tras su creación, Caixabank completó varias compras e integraciones que le permitieron aumentar su tamaño. Así, en 2017 cerró la OPA por la que se hizo con el 84,51% del banco portugués BPI y que le permitió convertirse en el líder del mercado ibérico en banca minorista, y en 2021 culminó una de las mayores operaciones del sector español: la fusión con Bankia, por la que se convirtió en la entidad más grande del país. Actualmente, Caixabank tiene presencia en más de 20 países, tanto dentro como fuera de Europa, y suma más de 20 millones de clientes.

Caixabank en Bolsa: ¿dónde cotiza y cuándo entró en el mercado de valores?


Como una de las principales entidades financieras de España, Caixabank no solo opera en Bolsa, sino que también está presente en varios índices bursátiles de destacada importancia. En concreto, las acciones de Caixabank cotizan en los mercados continuos de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y forman parte del índice de referencia español, el Ibex-35, desde 2011.

¿Cuáles han sido los últimos resultados de Caixabank?


Al ser uno de los tres grandes bancos de España, las presentaciones de resultados de Caixabank ocupan un lugar de interés dentro del calendario de los inversores. Esta entidad tiene un enorme peso en la industria bancaria y a lo largo de su historia ha obtenido grandes cifras, batiendo sus propios récords y superando tanto sus expectativas como las de los analistas. Aun así, su evolución no está exenta de fluctuaciones, y al igual que ocurre con todas las empresas, hay años que han roto con su trayectoria ascendente.

Este es el caso de 2020, el primer año de la pandemia de la Covid-19, que arrastró los resultados de múltiples empresas a escala global. En el caso de Caixabank, este año se cerró con un descenso del 19% con respecto a 2019 y unos beneficios totales de 1.381 millones de euros. A pesar de esta caída, la entidad obtuvo unos resultados mejores de lo esperado y se posicionó como el banco con mayor beneficios del ejercicio.

En 2021, año que coincidió con la finalización de su fusión con Bankia, la entidad firmó unos beneficios de 5.226 millones de euros, cuatro veces más que en 2020. Los datos, además, fueron mejores que los alcanzados en 2019, año en el que sumó 1.705 millones de euros de beneficio. En 2022, la entidad volvió a sumar pérdidas, al caer sus beneficios un 39,8%, hasta los 3.145 millones de euros.

Los resultados de 2022 pusieron de manifiesto el enorme impacto que la fusión con Bankia tuvo en los resultados de la compañía, que habría cerrado el año en positivo de no haber sido por la operación. Tras este bache, Caixabank registró en 2023 un aumento de sus beneficios del 53,9%, hasta los 4.816 millones de euros, consiguiendo así su segundo mejor resultado histórico, solo por detrás de los impresionantes datos de 2021. Sus últimos resultados, correspondientes al primer semestre de 2024, muestran que la entidad ha obtenido 2.675 millones de euros de beneficio hasta el mes de junio, un 25,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Comprar acciones de Caixabank


Comprar acciones de Caixabank en XTB es muy sencillo. Solo tienes que abrirte una cuenta, entrar en tu App o plataforma de ordenador, ir al apartado de acciones de España y seleccionar el nombre de Caixabank (o el ticker CABK.ES). Tras esto, debes seleccionar el número de acciones que deseas comprar o introducir el importe que deseas invertir. Como es natural, para poder procesar la compra habrá que valorar tanto el capital disponible en tu cuenta de XTB como el precio al que cotizan las acciones de Caixabank.

Comprar acciones de Caixabank con XTB no conlleva ningún coste de transacción para los primeros 100.000 euros mensuales que se inviertan. Superado este importe, el coste será de 0,2%, con un mínimo de 10 euros. En cuanto a comisiones de custodia, los usuarios no tendrán que asumir ningún coste siempre y cuando el total de su cartera sea 250.000 euros o menos, lo que puede resultar de interés para aquellos inversores que miren a largo plazo.

En cuanto a las comisiones de tipo de cambio, es importante saber que las acciones de Caixabank, como todos los títulos del mercado continuo de España, cotizan en euros. Por tanto, si tu cuenta de XTB está en euros, no pagarás comisiones de tipo de cambio.

¿Cuál es el precio de las acciones de Caixabank?


A la hora de comprar acciones de Caixabank, conviene no solo conocer el precio en el que se mueven, sino también hacer un seguimiento de sus posibles cambios para maximizar nuestra estrategia de inversión. Actualmente, las acciones de Caixabank se sitúan por encima de los cinco euros por título, aunque este coste ha ido fluctuando con el paso de los años. De hecho, en los años anteriores, el precio de las acciones de Caixabank osciló entre los dos y cuatro euros por título, lo que pone de manifiesto la positiva evolución que estos títulos han experimentado.

Antes de invertir en esta entidad, se debe tener en cuenta que este importe fluctúa de forma diaria en función de los movimientos de los mercados y de las expectativas que los inversores tengan sobre el banco, por lo que es importante consultarlo antes de realizar cualquier tipo de operación.

¿Reparte dividendos Caixabank?


La política de dividendos es un factor que puede motivar a los inversores a invertir en una u otra compañía. En el caso de Caixabank, el banco suele remunerar a sus accionistas. En concreto, el banco otorgó un dividendo del 55% de su beneficio neto en 2022 y un dividendo equivalente al 60% de su beneficio neto en 2023. Para 2024, la entidad ha fijado una política de remuneración de entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado, el cual distribuye en dos pagos: uno en noviembre y otro en abril.

De cara a comprar acciones de Caixabank, no obstante, se debe tener en cuenta que, al igual que ocurre con la gran mayoría de empresas, los inversores no solo tienen en cuenta el dividendo, sino también las favorables perspectivas de crecimiento de cara a futuro de los rendimientos.

0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30

Datos interesantes

Posición de liderazgo: Caixabank es uno de los tres bancos más importantes de España, junto al Banco Santander y BBVA. La entidad tiene presencia en más de 20 países, tanto dentro como fuera de Europa, y suma más de 20 millones de clientes.

Fusión histórica: Caixabank es fruto de la fusión en 2021 de La Caixa y Bankia, una de las operaciones más importantes de la industria bancaria de España. Como resultado de la fusión, la entidad consiguió unos beneficios de más de cinco millones de euros en 2021.

Trayectoria ascedendente: las acciones de Caixabank han mostrado una trayectoria ascendente, aumentando poco a poco su precio. Actualmente el precio de la acción supera los cinco euros. 

Política de dividendos: Caixabank fijó en 2024 una política de remuneración para sus accionistas de entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado, el cual distribuye en dos pagos: uno en noviembre y otro en abril.

Volatilidad y riesgo: las acciones de Caixabank pueden verse afectadas por los cambios a nivel económico y político y por las expectativas del mercado. Antes de invertir, los inversores deben conocer cuál es su tolerancia al riesgo y estar preparados para las posibles fluctuaciones que puedan sufrir los títulos.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Descubre más instrumentos

Todas las Acciones

Todas tus inversiones siempre a mano

Con la XTB App, intuitiva y multi premiada

ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestra sección de Noticias

Las acciones de CaixaBank y su plan de recompra

31 de diciembre de 2025

Las acciones de CaixaBank repuntan un 2%

20 de noviembre de 2025

Las acciones de Santander y del resto del...

18 de noviembre de 2025
Más noticias
ENTRAR

¿Cómo invertir en Acciones de CaixaBank SA en XTB?

1. Abre una cuenta

Completa el formulario y envía los documentos solicitados, sin formalidades innecesarias. La apertura de la cuenta dependerá de la evaluación de conveniencia llevada a cabo por un test.

2. Realiza un depósito

Elige el método de depósito más conveniente para ti entre varias opciones, inlcuyendo pagos instantáneos y gratuitos.

3. Empieza a invertir

Elija entre 11600+ instrumentos.

Accede al Mercado

1. Descarga la App

Visita tu tienda móvil y descarga nuestra App totalmente gratis.

2. Abre una cuenta

Completa el formulario y envía los documentos solicitados, sin formalidades innecesarias. La apertura de la cuenta dependerá de la evaluación de conveniencia llevada a cabo por un test.

3. Realiza un depósito y empieza a invertir

Elige el método de depósito que mejor te convenga, incluyendo pagos instantáneos y gratuitos.

Da el primer paso
¿POR QUÉ XTB?

¿Por qué invertir en Acciones y ETFs en XTB?

Plataforma innovadora

Trabajamos continuamente en el desarrollo de nuestra multipremiada plataforma de inversión, para asegurar que cumple con todas tus necesidades. Versión tanto de escritorio como App.

Potente y Segura

Somos uno de los mayores Brokers cotizados del mundo, supervisado y regulado por varias autoridades de supervisión financiera. Adherido al fondo de compensación de depósitos.

Atención al Cliente en varios idiomas y de máxima calidad

Nuestro equipo de atención al cliente te atenderá 24 horas al día, de lunes a viernes.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Descubre más instrumentos

Todas las Acciones
Formación

Conoce nuestra amplia sección de formación

Envía un Regalo: regala acciones con XTB

3 minute(s) Acciones al Contado

¿Qué es el scrip dividend y qué opciones ofrece a los inversores?

5 minute(s) Glosario

¿Qué es el PER de una acción y cómo se calcula e interpreta?

6 minute(s) Acciones al Contado
Ver artículos
FAQ

¿Tienes alguna pregunta?

Una Acción es un tipo de activo que representa la propiedad de una empresa. Representa un derecho sobre parte de los activos y beneficios de la empresa.

Al poseer acciones, puedes beneficiarte potencialmente del crecimiento y el desempeño de la empresa. Hay varias formas en que las acciones pueden generar dinero: pago de dividendos (algunas acciones pagan dividendos, que son pagos que se hacen a los accionistas con cargo a los beneficios de la empresa), revalorización del capital (cuando el precio de una acción que posees, aumenta y vendes la acción para obtener ganancias), "split" de acciones (cuando una empresa divide sus acciones, emite más acciones a los accionistas existentes, lo que aumenta la cantidad de acciones que posees; esto también puede conducir a un incremento en el valor de la inversión).

Hay tres tipos principales de acciones: acciones ordinarias (otorga a su dueño derechos de voto en las asambleas de accionistas y le da derecho a una parte de los beneficios de la empresa a través de dividendos), acciones preferentes (paga dividendos a una tasa fija y tiene un mayor derecho sobre los activos y los beneficios que las acciones ordinarias; por lo general no tienen derecho a voto), y warrants (tipo de valor que otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad específica de acciones a un precio predeterminado dentro de un periodo establecido).

No se puede determinar una primera Acción como la "mejor" para comprar, ya que lo que constituye una buena acción puede variar según los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de cada inversor. Es importante analizar a fondo cualquier inversión potencial y considerar la propia situación financiera antes de realizar una compra de acciones.

Únete a más de 2.000.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app