Las acciones de CrowdStrike caen pese a su apuesta en IA

CrowdStrike Holdings ha vuelto a colocarse en el foco del mercado tras el avance de sus acciones en la sesión de ayer y su cierre en 488,45 dólares. La compañía, que ya había alcanzado un máximo histórico de 518 dólares a inicios de julio, presenta dudas en el corto plazo.

Nuevos movimientos estratégicos en CrowdStrike

El renovado entusiasmo del mercado hacia CrowdStrike responde a la ambiciosa estrategia de la compañía en inteligencia artificial, que se ha consolidado como el principal vector de diferenciación en el sector de la ciberseguridad. En su última conferencia, la firma presentó siete nuevos agentes de IA diseñados para automatizar tareas críticas como el análisis de malware y la detección de amenazas, junto con avances en su asistente virtual Charlotte AI. Estas innovaciones apuntan a transformar los centros de operaciones de seguridad (SOC) hacia un modelo más proactivo y autónomo, capaz de responder con la misma velocidad que los atacantes digitales, lo que refuerza las expectativas de eficiencia operativa y reducción de costes para sus clientes.

En paralelo, la compañía ha reforzado su estructura organizativa con la creación del cargo de director de resiliencia, posición asumida por Amjad Hussain, exejecutivo de AWS y Microsoft con más de 25 años de experiencia. Este movimiento estratégico responde al desafío reputacional que supuso la interrupción global de servicios ocurrida en julio y busca elevar la fiabilidad de la plataforma Falcon.

Además, la compañía también está ampliando su radio de acción más allá de la protección de endpoints. Su plataforma Falcon se consolida como un ecosistema integral de seguridad, que ya incluye soluciones de protección en la nube, firewalls web y gestión de identidades digitales. Con esta diversificación, CrowdStrike no solo compite con rivales tradicionales como Palo Alto Networks, SentinelOne y Microsoft, sino que también se enfrenta a especialistas como Okta y CyberArk en el segmento de identidad, un mercado de alto crecimiento.

Estos anuncios se consolidan junto a una hoja de ruta atractiva para el mercado. CrowdStrike proyecta que los que sus ingresos crecerán más de un 40% en la segunda mitad de su ejercicio fiscal 2026, con un ritmo superior al 20% en 2027. A largo plazo, la meta de alcanzar los 10.000 millones de dólares en 2031 refuerza la narrativa de expansión sostenida. Para lograrlo, la compañía apuesta principalmente por una estrategia de adquisiciones. En 2025 ya dio pasos en esa dirección con la compra de la startup de IA Pangea Cyber por 260 millones de dólares y la integración de Onum Security. Estas operaciones se suman a adquisiciones anteriores como Flow Security, Humio y Bionic, que han permitido a CrowdStrike ampliar su presencia en nuevos segmentos y reforzar de manera significativa su propuesta tecnológica.

Las acciones de CrowdStrike (CRWD.US) ceden un 1,4% en la jornada de hoy, aunque acumulan una revalorización cercana al 40% en lo que va de año.

Fuente: Plataforma de XTB