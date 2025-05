Las acciones de Disney se disparan tras mejorar sus ingresos

Las acciones de Disney (DIS.US) han experimentado un repunte de hasta un 10% en su cotización tras la publicación de sus resultados correspondientes al segundo trimestre fiscal de 2025, que han superado las expectativas del consenso de analistas. La compañía ha registrado unos ingresos totales de 23.621 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 7%, y un beneficio neto de 3.275 millones de dólares, revirtiendo así las pérdidas del mismo periodo del año anterior. El beneficio por acción ajustado, además, ha alcanzado los 1,45 dólares, superando los 1,20 dólares previstos por los analistas. Disney sorprende con sus resultados El segmento de Experiencias de Disney, que engloba parques temáticos, cruceros y productos de consumo, fue uno de los principales impulsores de este desempeño, generando ingresos por 8.889 millones de dólares y un beneficio operativo de 2.500 millones, lo que supone un aumento del 9% respecto al año anterior. Este crecimiento se atribuye al aumento de visitantes en los parques de California y Florida, la venta de paquetes vacacionales y el lanzamiento del crucero Disney Treasure en diciembre. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el ámbito del streaming, Disney+ y Hulu sumaron conjuntamente 2,5 millones de nuevos suscriptores, alcanzando un total de 180,7 millones. Disney+ por sí solo añadió 1,4 millones, situándose en 126 millones de suscriptores. Este crecimiento, a pesar de los recientes aumentos de precios, permitió que la división Direct-to-Consumer generará un beneficio operativo de 336 millones de dólares, una mejora significativa frente a los 47 millones del año anterior. En cuanto al segmento deportivo, que incluye ESPN, los ingresos ascendieron a 4.534 millones de dólares, con un beneficio operativo de 687 millones, lo que representa una ligera disminución respecto al ejercicio anterior. No obstante, desde Disney han destacado el aumento del 32% en la audiencia en horario estelar de ESPN entre el público de 18 a 49 años, impulsado por eventos como la NFL y el torneo de baloncesto femenino de la NCAA. El futuro de Disney como compañía Mirando hacia el futuro, Disney ha anunciado planes para construir su primer parque temático en Oriente Medio, específicamente en Abu Dhabi, en colaboración con el desarrollador local Miral. Este proyecto, que será el séptimo parque temático de Disney a nivel mundial y el primero desde la apertura de Shanghai Disneyland en 2016, forma parte de una estrategia de inversión de 60.000 millones de dólares en la división de Experiencias durante la próxima década. A pesar de estos resultados positivos, Disney reconoce la existencia de incertidumbres macroeconómicas, incluyendo posibles presiones arancelarias por parte del gobierno estadounidense, que podrían afectar a las importaciones y, por ende, las operaciones de Disney. Aun así, Bob Iger, CEO de la multinacional, ha expresado optimismo respecto al futuro, destacando la sólida posición de las divisiones de streaming y experiencias como pilares fundamentales para el crecimiento sostenido de la empresa. Cotización de las acciones de Disney Las acciones de Disney cotizan a un valor de 101,42 dólares por acción, recuperando el valor del techo más próximo que tenía la cotización. Actualmente, las acciones de Disney cotizan un 3,6% por debajo de su valor interanual. No obstante, su crecimiento durante los últimos meses ha sido sostenido ya que presenta un crecimiento del 2,6% en los últimos seis meses, un 22% de crecimiento en el último mes y un 10,21% respecto a la sesión anterior. En términos de tendencia, las acciones de Disney muestran una tendencia moderada alcista confirmada por el ADX y por un solapamiento de las medias móviles del corto y el largo plazo. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de Disney aún mantienen una caída de más del 8%. ¿Cómo comprar acciones de Disney? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Disney ( Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Disney ( DIS.US ) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión , una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

