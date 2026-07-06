- El acuerdo alcanzado es la quinta oferta de Castlelake sobre easyJet en las últimas cinco semanas
- La primera oferta empezó en los 560 peniques y el acuerdo final ha llegado con los 690 peniques por acción
- Este precio valora easyJet en 5.500 millones de libras, en lo que supone una prima del 73% sobre el precio de referencia pre-OPA
- El 3 de agosto es el plazo para la intención formal de oferta ante el Panel de OPAs del Reino Unido
- El acuerdo alcanzado es la quinta oferta de Castlelake sobre easyJet en las últimas cinco semanas
- La primera oferta empezó en los 560 peniques y el acuerdo final ha llegado con los 690 peniques por acción
- Este precio valora easyJet en 5.500 millones de libras, en lo que supone una prima del 73% sobre el precio de referencia pre-OPA
- El 3 de agosto es el plazo para la intención formal de oferta ante el Panel de OPAs del Reino Unido
Las acciones de easyJet protagonizan una de las mayores subidas del día a causa del acuerdo alcanzado tras un periodo de negociación con hasta cinco ofertas por parte del fondo estadounidense Castlelake. El precio del acuerdo valora easyJet en 5.500 millones de libras.
¿Qué sabemos del acuerdo entre Castlelake y easyJet?
Ayer, easyJet y el fondo estadounidense Castlelake anunciaron un acuerdo preliminar para que esta última compre la aerolínea británica de bajo coste por 6,90 libras por acción, lo que valora la compañía en unos 5.500 millones de libras (aproximadamente 6.400 millones de euros). Es la quinta oferta que Castlelake ha puesto encima de la mesa desde finales de mayo — antes había ofrecido 560, 600, 625 y 650 peniques por acción, todas rechazadas — y representa una prima del 73% sobre la cotización de easyJet del 29 de mayo, cuando salió a la luz el interés comprador. Para el fundador de easyJet, Stelios Haji-Ioannou, que aún controla más del 15% del capital junto a su familia, la operación supondría un cheque cercano a los 800 millones de libras.
Como easyJet necesita mantener su licencia comunitaria para volar en Europa, la propiedad se dividirá en dos bloques: Castlelake se quedará con el 49% del vehículo comprador, mientras que el 51% restante estará en manos europeas — Brookfield Asset Management junto con los ejecutivos irlandeses Peter Bellew (ex-COO de easyJet) y Mark Breen (CEO de Oneiros Aerospace). Esta arquitectura es la que exige el Reglamento europeo 1008/2008, que obliga a que las aerolíneas con licencia UE estén mayoritariamente en manos de ciudadanos comunitarios, algo que sigue aplicándose a easyJet pese al Brexit porque opera easyJet Europe (con licencia austríaca) y su filial suiza.
El acuerdo que conocimos ayer todavía no es definitivo, ya que Castlelake tiene hasta las 17:00 (hora de Londres) del 3 de agosto de 2026 para presentar una oferta firme y vinculante, plazo que ha sido ampliado desde la fecha original. El consejo de easyJet ha dicho que, si esa oferta formal llega en los términos pactados, estaría “dispuesto a recomendarla” a los accionistas, quienes tendrán que votarla. Además, la operación necesitará las autorizaciones regulatorias de aviación en Reino Unido, la UE y Suiza, que examinarán con lupa si el 51% europeo constituye un control efectivo real y no meramente formal. Si todo avanza, easyJet dejaría de cotizar en el FTSE 250 después de más de dos décadas en bolsa y pasaría a ser una compañía privada.
El acuerdo entre Castlelake y easyJet llegó al quinto intento
Han sido cinco propuestas en cinco semanas, y un consejo que durante todo ese tiempo mantuvo que 690 peniques era el mínimo aceptable, umbral que ha sido finalmente aceptado por los compradores.
Puntos clave del contrato
- La incógnita de Stelios: Es el ángulo más desatendido en la cobertura internacional. El fundador tiene un 15,3% del capital (casi 800 millones de libras a precio de oferta) y una royalty del 0,25% de ingresos durante 50 años. Sin su voto, el squeeze-out al 90% es matemáticamente inviable.
- ¿Por qué Castlelake aumentó hasta los 690 peniques por acción?: Por lo que vió Castlelake al abrir los libros: curvas de reservas, márgenes de easyJet Holidays (objetivo de 450 millones de libras de beneficio en 2030) y el valor de los slots de Gatwick. Eso explica el salto desde 650 peniques a 690 peniques en diez días.
- El riesgo latente: El diferencial entre los 612 peniques (cotización de hoy) y los 690 peniques de oferta es la prima de ejecución: aún hay reguladores, votación de accionistas y la posición de Stelios por resolver antes del 3 de agosto.
Cotización de las acciones de easyJet
Las acciones de easyJet rozan las 6,12 libras en este momento, y acumulan una subida del +11% intradía, con un volumen de 9,98 millones de títulos (+39% superior al promedio diario). El diferencial que resta hasta los 6,90 libras de la oferta —un 12,7%— descuenta el riesgo de ejecución pendiente. Con las subidas de hoy, el incremento acumulado para las acciones de easyJet durante el 2026 alcanza el 20%.
¿Cómo comprar acciones de easyJet?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de easyJet (EZJ.UK) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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