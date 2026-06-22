El parqué europeo ha amanecido hoy con la mirada puesta en el sector de la aviación. Las acciones de easyJet se han propulsado un 3,47% en los primeros compases de la jornada, espoleadas por los insistentes rumores de una OPA inminente por parte del gigante del capital riesgo Castlelake. Pero lo que en los gráficos se dibuja como una euforia verde, en los despachos es una auténtica batalla de resistencia.

EasyJet rechaza la oferta de Castlelake

El proceso de negociación entre Castlelake y EasyJet comenzó con una oferta no vinculante del fondo, que valoraba a la aerolínea en 560 peniques por acción. La propuesta fue rechazada de inmediato por el consejo de administración, que consideró insuficiente la valoración.

Lejos de darse por vencido, el fondo regresó poco después con una segunda oferta, elevando el precio hasta los 600 peniques de libra por acción. Sin embargo, la respuesta volvió a ser la misma: rechazo.

La ofensiva culminó hoy con una tercera propuesta, aún más agresiva, que situaba la valoración en 625 peniques de libra por acción. Pese a la mejora sustancial, EasyJet volvió a cerrar la puerta a la operación ayer. La compañía mantiene que la oferta sigue sin reflejar su verdadero valor, una postura llamativa si se tiene en cuenta que el mercado actualmente cotiza sus acciones en torno a los 520 peniques de libra.

Aun así, el fondo ha decidido mover ficha y hacer pública su última oferta. Con ello, pretende poner los términos de la propuesta directamente ante los accionistas y elevar la presión sobre la junta directiva de EasyJet. El tiempo, además, juega en contra: el fondo ha advertido de que el próximo 26 de este mes expira el plazo para lanzar una oferta formal o abandonar la operación.

Las acciones de EasyJet rondan máximos

EasyJet atraviesa uno de sus mejores momentos bursátiles de los últimos meses. Hasta el cierre del viernes, sus acciones acumulan una revalorización del 42,53% en el último trimestre, un movimiento que supone una recuperación significativa tras las caídas registradas durante el último año. Mientras, sus principales competidores como Ryanair (7,66%) o Wizz Air (18,11%) no han sido capaces de igualar el rally.

Esta mejora se sustenta en varios factores. En primer lugar, el informe trimestral publicado a finales de mayo mostró una evolución sólida del negocio, con un incremento del 6% en el número de pasajeros y una posición de liquidez que continúa siendo cómoda y segura. Además, la compañía ha demostrado una capacidad notable para amortiguar el impacto de la reciente volatilidad del petróleo derivada de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo.

Por otro lado, el reinicio de las negociaciones diplomáticas en la región ha sido recibido positivamente por los mercados. La moderación del precio del petróleo y la consiguiente reducción de los costes del combustible representan un factor especialmente favorable para el sector aéreo, uno de los más sensibles a la evolución de la energía.

A todo ello se suma el interés comprador que ha despertado la compañía. Las tres ofertas presentadas hasta la fecha han reforzado la percepción de valor entre los inversores y han contribuido al impulso de la cotización. Como resultado, las acciones de EasyJet se encuentran actualmente cerca de recuperar los máximos de valoración alcanzados durante los últimos doce meses.

Pero lo que más está impulsando a las acciones de EasyJet en las últimas jornadas es el morbo corporativo. El rechazo de la directiva ha abierto la puerta a una guerra de opas y a una posible adquisición hostil. Los inversores esperan que Castlelake suba la puja por encima de los 625 peniques de libra, o bien que la entrada en escena de gigantes como la naviera MSC desate una contraopa. Con el órdago del propio fondo sobre la mesa, que ha fijado el viernes 26 de junio como su fecha límite para retirar la propuesta si no hay negociación, el mercado se ha convertido en un hervidero de especulación: los inversores compran en masa apostando a que el fondo no capitulará tan fácilmente y mejorará el precio antes de que expire su propio ultimátum.

¿Qué espera el mercado?

En un entorno marcado por la volatilidad de los precios del combustible debido a las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, la oferta de adquisición representa un importante impulso para la cotización de EasyJet. La propuesta valora la compañía con una prima superior al 19% respecto al precio actual de mercado, un diferencial difícil de ignorar por los accionistas.

Además, el reducido margen temporal del proceso añade presión sobre la compañía. Con la fecha límite del 26 de este mes cada vez más cerca, el mercado parece estar descontando una mayor predisposición de EasyJet a sentarse a negociar, lo que explica buena parte del reciente interés comprador sobre las acciones.