Endesa es una de las protagonistas de la jornada bursátil en España, con un retroceso del 3,3% en su precio por título. Si te preguntas a que se debe este descenso de las acciones de Endesa, la respuesta no está en un empeoramiento de sus fundamentales ni en una mala noticia empresarial, sino en el descuento de su próximo dividendo.

Las acciones de Endesa descuentan dividendo

En concreto, Endesa repartirá pasado mañana un abono de 1,084 euros brutos por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 2,7%. La cotizada española corrige con fuerza (-3,5%). Cabe pensar que las acciones de Endesa también cederían terreno durante la sesión de hoy aunque no fuese la fecha ex-dividendo, debido a las bajadas generalizadas en bolsa y a la profundidad de las caídas de Endesa, que supera en porcentaje a la rentabilidad que otroga su dividendo.

La fecha de pago de este dividendo es este viernes 10 de julio. Hoy, sin embargo, es la fecha ex-dividendo, lo que significa que los inversores que incorporen acciones de Endesa ya no tendrán derecho a percibir el dividendo que la compañía energética pagará esta misma semana.

Pese a la caída registrada en la jornada de hoy, en el acumulado del año las acciones de Endesa suben un 23,2%.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Endesa?

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