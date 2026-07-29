Grifols presentó ayer sus resultados del segundo trimestre y del primer semestre de 2026 en un comunicado remitido a la CNMV. El fabricante catalán de hemoderivados mantiene la senda de mejora de rentabilidad y balance que marcó el primer trimestre, aunque con un crecimiento orgánico algo más moderado y nuevos costes de reestructuración en Estados Unidos. En la jornada de hoy, las acciones de Grifols experimentan una gran subida que les permite liderar el Ibex 35. ¿Cómo han sido las cifras y qué está premiando el mercado?

Cifras clave de los resultados Grifols en el primer semestre

En el conjunto de enero a junio, Grifols facturó 3.574 millones de euros, un 2,6% más a tipo de cambio constante, aunque en euros corrientes la cifra retrocede un 2,8% (desde los 3.677 millones de 2025) por el efecto de un dólar más débil. El motor sigue siendo Biopharma, cuya facturación creció un 5,4% a tipo de cambio constante, con la franquicia de inmunoglobulinas avanzando un 12,8%, impulsada por Gamunex-C, Yimmugo y Xembify

El EBITDA ajustado del semestre se situó en 854 millones de euros, un 2,4% más a tipo de cambio constante, con un margen del 23,9%, ligeramente por encima del mismo semestre de 2025. El beneficio neto atribuido se disparó un 28,7%, hasta 227 millones de euros, frente a los 177 millones del primer semestre de 2025. El flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones alcanzó 91 millones de euros, una mejora de 103 millones respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a una gestión de circulante más eficiente y un capex más contenido.

El margen bruto reportado del semestre fue del 37,1% (38,6% excluyendo partidas extraordinarias), penalizado por los costes asociados al cierre de 29 centros de donación de plasma no estratégicos en Estados Unidos, que generaron un impacto extraordinario de 40 millones de euros, de los cuales 25 millones fueron de naturaleza no monetaria

Los resultados del segundo trimestre mejoran a los del primero

El segundo trimestre mejora en todas las líneas frente al primero: los ingresos avanzan un 10,2%, el EBITDA ajustado casi un 24% y el beneficio neto se duplica con creces. Aun así, la propia dirección reconoce una moderación del crecimiento orgánico frente al arranque del año —Biopharma pasó de crecer un 6,8% a tipo de cambio constante en el primer trimestre a un 5,4% acumulado en el semestre (lo que implica un ritmo más bajo en el segundo trimestre en solitario). De hecho, Xembify sí aceleró con fuerza, con un crecimiento cercano al 34% a tipo de cambio constante solo en el trimestre, mientras que Alfa-1 y proteínas especiales volvieron a terreno positivo (+2% cc) tras varios trimestres flojos.

Grifols reafirma sus objetivos para 2026

El apalancamiento neto continúa su tendencia descendente: de 4,3 veces EBITDA a cierre del primer trimestre a “ligeramente por debajo de 4,2 veces” al cierre de junio, con un apalancamiento neto sobre deuda garantizada de 2,7 veces, y una posición de liquidez superior a los 2.000 millones de euros, frente a los aproximadamente 1.600 millones de marzo. Esta mejora se apoya en la refinanciación completada en el primer trimestre de todos los vencimientos de deuda de 2027, que dejó a la compañía sin compromisos significativos hasta octubre de 2028.

El anuncio más relevante desde el punto de vista estratégico es que el consejo de administración ha aprobado evaluar una posible salida a bolsa de una participación minoritaria de su filial de Biopharma en Estados Unidos, una operación que, de materializarse, podría aportar capital adicional para acelerar el desapalancamiento. En paralelo, la compañía sigue avanzando en su estrategia de autosuficiencia de plasma fuera de Estados Unidos, con Egipto aportando ya el 25% de las recolecciones ex-EE.UU. y el objetivo de multiplicar por 2,5 veces esa cifra de aquí a 2029, apoyándose también en Canadá. La compañía confirmó además que el ensayo de fase 3 SPARTA para su terapia de alfa-1 antitripsina sigue en marcha, con resultados preliminares esperados a finales del cuarto trimestre de 2026.

Con todos estos elementos, Grifols reafirmó sin cambios su guía para el conjunto de 2026: crecimiento del EBITDA ajustado de entre el 5% y el 9% a tipo de cambio constante, margen igual o superior al 25% y flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones de entre 500 y 575 millones de euros.

Opinión de XTB España sobre los resultados de Grifols

Los resultados de Grifols confirman que la fase de “reconstrucción de la confianza” que inició la compañía tras la crisis reputacional de 2024 está dando paso a una etapa distinta, centrada en la ejecución operativa y financiera. El salto del beneficio neto (+28,7% interanual en el semestre) y, sobre todo, la reducción sostenida del apalancamiento, de 4,3 a menos de 4,2 veces EBITDA en un solo trimestre, con una liquidez que roza los 2.000 millones de euros, son la prueba de que el plan de refinanciación ejecutado a comienzos de año está funcionando exactamente como se prometió a los inversores. El anuncio de estudiar una salida a bolsa parcial de la filial estadounidense de Biopharma añade una palanca adicional de valor que el mercado llevaba tiempo reclamando, dado que esa división concentra buena parte del crecimiento del grupo (inmunoglobulinas al alza de doble dígito) y podría cotizar con múltiplos superiores a los del grupo consolidado, todavía lastrado por el histórico de deuda y gobernanza.

Dicho esto, no conviene perder de vista dos señales de cautela que aparecen en la letra pequeña del trimestre. La primera es la moderación del crecimiento orgánico de Biopharma, que pasa de crecer casi un 7% a tipo de cambio constante en el primer trimestre a un ritmo bastante más discreto en el segundo, en un contexto en el que la albúmina sigue sufriendo por la presión de precios en China y la demanda de inmunoglobulinas, aunque sólida, empieza a normalizarse tras varios trimestres de crecimiento extraordinario. La segunda es que el cierre de 29 centros de donación en Estados Unidos, aunque estratégicamente correcto a medio plazo por su impacto en eficiencia, sigue generando costes extraordinarios que distorsionan la comparación entre el margen bruto reportado y el ajustado (37,6% frente a 39,4% en el trimestre), un recordatorio de que la “limpieza” del negocio en Estados Unidos aún no ha terminado. En definitiva, Grifols avanza en la dirección correcta, pero el mercado seguirá exigiendo pruebas trimestre a trimestre de que la mejora de rentabilidad y desapalancamiento es sostenible antes de otorgarle una revalorización bursátil acorde con sus fundamentales.

Las acciones de Grifols se disparan un 7% intradía tras presentar sus resultados del segundo trimestre, incremento que le permite cotizar prácticamente en los niveles de inicio de año, con una caída de tan solo un 1% a nivel interanual.

Fuente: Plataforma de XTB

Gráfico de Grifols con velas de 30 minutos

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