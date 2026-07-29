Endesa, filial española del grupo italiano Enel (que controla el 70% del capital), acaba de presentar sus resultados del segundo trimestre y del primer semestre de 2026, en un comunicado remitido a la CNMV. La eléctrica encadena un semestre notable, con el negocio regulado de distribución como principal motor de crecimiento, y aprovecha la ocasión para elevar su previsión de beneficio para el conjunto del año. Tras la publicación de los resultados, las acciones de Endesa se disparan en el Ibex 35. ¿Qué hay detrás?

Las cifras de los resultados Endesa del primer semestre

Entre enero y junio, Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.470 millones de euros, un 41% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el resultado ordinario neto, la métrica de referencia que excluye partidas extraordinarias, alcanzó 1.480 millones, un 42,2% más. Los ingresos crecieron de forma mucho más modesta, un 1,1% interanual, hasta 10.995 millones de euros, mientras que el EBITDA se disparó un 20%, hasta 3.240 millones.

El principal responsable de esta mejora es el negocio regulado: la contribución de las actividades reguladas al EBITDA total ya ronda el 50%, con la red de distribución aportando 1.200 millones de euros, un 24% más, y representando ya el 36% del EBITDA del grupo. La inversión bruta del semestre ascendió a 1.100 millones de euros (+14%), con la red de distribución acaparando el 52% de ese importe (600 millones, +38%), reflejo de la apuesta de la compañía por el nuevo marco retributivo de redes.

En el negocio liberalizado, el precio medio de venta se situó en 73 euros/MWh (incluyendo unos 23 euros/MWh de servicios complementarios), un 8% menos que un año antes, mientras que el margen unitario de electricidad libre mejoró un 6%, hasta 56 euros/MWh, y el del gas un 7%, hasta 11 euros/MWh. La demanda ajustada creció en torno al 1% interanual, impulsada por el consumo doméstico, el sector servicios y el industrial, y la generación renovable aumentó un 11%, hasta 11 TWh. Los costes fijos se redujeron un 8% interanual, hasta 1.014 millones de euros, gracias al plan de eficiencia en marcha.

Los ingresos caen en comparación al primer trimestre

Lo más llamativo de esta comparativa es que, pese a que los ingresos retroceden un 11,2% respecto al primer trimestre (algo habitual por la estacionalidad de la demanda eléctrica, más alta en invierno), el EBITDA apenas cede un 1,5% y tanto el resultado ordinario como el beneficio reportado mejoran ligeramente trimestre a trimestre. Esto confirma que el crecimiento de la rentabilidad de Endesa está cada vez más desacoplado del ciclo de precios de la energía y depende sobre todo del avance del negocio regulado de redes, cuya retribución no está ligada a los precios mayoristas de la electricidad. Además, la deuda financiera neta se redujo en 300 millones de euros durante el segundo trimestre (de 10.600 a 10.300 millones), pese al fuerte ritmo inversor, gracias a una sólida generación de caja operativa.

Endesa eleva sus previsiones

Endesa avanza también en su programa de recompra de acciones: hasta junio había adquirido 35 millones de títulos, más del 50% del programa previsto, por un importe de 1.100 millones de euros de los 2.000 millones totales anunciados, habiendo amortizado ya 17 millones de acciones.

Con estos resultados, Endesa ha elevado su previsión de resultado ordinario neto para el conjunto de 2026 a más de 2.400 millones de euros, por encima del rango de 2.300-2.400 millones que había comunicado en febrero junto con su objetivo de EBITDA de entre 5.800 y 6.100 millones. La compañía subraya que esta revisión al alza “es un signo clave de la fortaleza tanto de su modelo de negocio, como de su capacidad para transformar una sólida ejecución operativa en una mayor rentabilidad para sus accionistas”.

Opinión de XTB España sobre los resultados de Endesa

El dato que mejor resume este semestre de Endesa no es tanto el espectacular +41% de beneficio neto, sino la composición de ese crecimiento: casi la mitad del EBITDA procede ya de negocios regulados, con la red de distribución creciendo un 24% gracias al nuevo marco retributivo aprobado por la CNMC. Es una tendencia estructuralmente positiva para el perfil de riesgo de la compañía, porque sustituye ingresos volátiles ligados al precio mayorista de la electricidad, que de hecho cae un 8% interanual, por flujos de caja predecibles y contractualmente garantizados durante años. Que la eléctrica haya podido elevar su guidance de beneficio ordinario neto por encima de los 2.400 millones apenas seis meses después de fijar el rango inicial en febrero es una señal de confianza relevante, más aún viniendo de una utility que suele pecar de prudente en sus comunicaciones al mercado.

El segundo aspecto a destacar es la disciplina financiera: pese a acelerar la inversión en redes un 38% (más de la mitad de todo el capex del semestre), Endesa ha conseguido reducir su deuda neta en el segundo trimestre y, al mismo tiempo, mantener a buen ritmo un programa de recompra de acciones de 2.000 millones de euros que ya supera el 50% de ejecución. Esta combinación de “más inversión, menos deuda y más recompra” no es sencilla de sostener, y habrá que vigilar si se mantiene cuando el ciclo de inversión en redes se intensifique de cara a 2027-2028, dentro del plan de más de 10.000 millones de euros anunciado por la compañía a comienzos de año. Con todo, en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica que Endesa reconoce explícitamente en su comunicado, disponer de un negocio con casi la mitad de su rentabilidad “blindada” regulatoriamente es, sin duda, una de las mejores cartas que puede jugar la compañía ante los inversores.

Las acciones de Endesa suben un 3% intradía. En el acumulado del año, además, las acciones de Endesa se disparan un 34,8%.

¿Cómo comprar acciones de Endesa?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Endesa (ticker: ELE.ES; ISIN ES0171996087) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.